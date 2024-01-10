vktarget и Изменение цен с 13 ноября 2024 года и задания по свободной форме

Через месяц, 13 ноября, в понедельник, мы поднимем базовые цены на все типы услуг. В среднем, цены будут повышены на 25%, с пропорциональным увеличением выплат исполнителям.

На какие моменты хотим обратить ваше внимание:

Как будет происходить повышение:

Изменение цены будет касаться только новых заказов. Заказы созданные до повышение будут продолжать обрабатываться по текущим ценам. Соответственно и исполнители будут видеть повышения вознаграждений только по мере создания рекламодателями новых заказов.

Индивидуальные скидки:

Скидки, выданные рекламодателям в персональном порядке, тоже будут изменены. Если у вас есть персональная скидка и вы хотите узнать точную новую цену заранее - пожалуйста свяжитесь с нами через систему тикетов или по электронной почте [email protected]

Также мы начинаем тестировать раздел с заданиями по свободной форме, где рекламодатели самостоятельно описывают суть задания и проверяют их исполнение. Некоторые пользователи уже заметили новый раздел на странице заданий для исполнителей.

Эти задания смогут покрыть те типы, которые сейчас не поддерживаются нашим сайтом, например установки приложений/регистрации на сайтах/участия в голосованиях и т.д. Скорее всего на этой неделе мы начнем давать доступ первым рекламодателям.

Источник - Вктаргет - все социальные сети, ютуб, вк, Телеграм, репосты, лайки подписчики, все что только можно, есть на этом сайте, абсолютно всё!

Больше статей смотри в блоге: