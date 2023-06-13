Наконец-то раскрыт простейший метод, который поможет Python программисту зарабатывать до150000 с полного нуля

И при этом ему не придётся:

Умолять заказчиков “рассмотреть” его портфолио. Вести блоги кодера с утра до вечера.

И при этом он может привлекать клиентов “по запросу”.

Это первый известный мне метод, который будет гарантировать оплаты ваших скриптов и программ сразу после его внедрения.

И вы сможете применить его даже в тех условиях, когда другие кодеры не могут найти работу, а волна увольнений захлёстывает всё большее число IT гигантов.

Да чушь собачья!

Скорее всего подумаете вы, но я не будут отговаривать вас, а просто покажу свои результаты

Вот простой пример. Посмотрите на него.

Как по мне - так неплохая сумма за первые 10 дней июня, согласны?

Да, не миллионы, конечно, но они “приходят сами”.

В этой статье я расскажу о том, как каждому из вас зарабатывать такие же деньги.

И это даже без рекламы. Я просто сделал всё по методике БПР и теперь она приносит мне деньги.

И если ты хочешь также - просто завари чайку, устраивайся поудобнее и…

Сейчас я расскажу тебе во всех деталях как и тебе сделать точно такой же результат(или даже лучше)

С 2017 года я постоянно думал о том, что чтобы продавать свои услуги как программиста - надо обладать широким спектром знаний, дипломом о высшем образовании, уметь писать о себе и даже настраивать рекламу на привлечение клиентов.

Я уже всё знал, неплохо продавал свои услуги, но мне просто хотелось выйти из чёртового беличьего колеса, где ты сводишь концы с концами от одного заказа до другого.

Сделать как-то так, чтобы вся эта машина работала практически без меня.

Но посмотри что нам показывают вокруг?

Учись 15 месяцев, чтобы получить диплом о подготовке. “Ваш козырь - метод асинхронного программирования после окончания наших курсов длиной всего лишь в 10 ваших жизней!” Серьёзно?

Пока что мне не попалось ни одного человека, которому помог заработать денег диплом о высшем образовании или “козырной метод асинхронного программирования”.

А вот метод БПР реально помогает нашим ученикам зарабатывать в первый же месяц:

Да, это те самые первые деньги с метода БПР нашего ученика.

Они запомнятся ему навсегда(а тебе твои после внедрения этого метода).

Это чувство ты не перепутаешь ни с чем и никогда.

Вот что было со мной, когда их заработал я.

Я просто откинулся на стуле, запустил пятерни в волосы и сказал: “Ёмоё… а что, так можно было?”

То есть такое ощущение, что я вообще не пойми куда двигался всё то время, пока не изобрёл этот метод. Занимался какой-то ерундой.

Звучит, конечно, офигенно, но… это вообще реально?

Конечно. Но как же мне в голову пришла эта технология, если практически никто ей не занимается?

Вот именно. В СНГ.

Большинство твоих конкурентов какие? Глупые, ленивые и синдромом самозванца.

Они всё ещё считают, что надо просто больше учиться, больше кейсов. Больше всего.

А между тем Метод БПР уже давно используют как на западе, так и у нас(но единицы).

Я увидел этот подход впервые в 2018 году у одного русского парня. Он вообще был не про кодинг. Он был больше про психологию.

Знаешь, что меня удивило больше всего?

У него НЕТ:

Ни одной соцсети. Ни одной сторис. НИ ОДНОГО РИЛСА. У НЕГО ДАЖЕ САЙТА, БЛИН, НЕТ.

Но при этом в месяц он зарабатывает от полумиллиона. Нескромно, правда?

Тогда мне эта мысль не давала покоя и я решил докопаться до сути.

Моя самая главная ошибка!

Мне казалось, что надо больше изучать, нанимать менторов, проходить собесов и так далее. Но нет…

Сейчас продажи совершаются не то что в первый день, а через час после нашего знакомства с моим новым клиентов.

И при этом он не просто покупает мои скрипты или заказывает разработку - он остаётся моим постоянным клиентом, которому я могу повышать чек, а он и не подумает от меня уходить.

Ну вот, ты говоришь про кейсы, собесы, ТЗ и прочее, да?

Чуть позже я расскажу как это всё работает.

Пока запомни лишь одну вещь: “Человек должен почувствовать себя ИДИОТОМ, если не воспользуется твоим предложением”.

“Я уже проходил обучение по кодингу, публикации кейсов, и так далее. Что мне даст этот твой метод БПР?”

Все, кто тебя обучают - говорят лишь одну вещь.

“Получи диплом! Повышай квалификацию!”

Эй. Эйэйэй, а ничего*, что у меня этих ваших дипломов уже гора, а денег как-то не приблавляется?*

Когда уже эти пустые бумажки сами начнут превращаться в деньги?

Да и тем более…

Ты всё равно попадаешь в замкнутый круг: обучение, диплом, курс повышения квалификации и так по кругу.

Всё старое умирает прямо на твоих глазах

Я думаю, что ты помнишь как быстро сменилась реальность после 24.02.2022, да?

Хлопс и гора прошлых профессий оказалась не у дел.

Каждый раз, пока кто-то к чему-то готовится - происходит нечто, что способно перевернуть его жизнь на 180 градусов и оставить его без работы.

Именно поэтому…

Продажи тебе нужны сейчас, а не завтра, послезавтра, послепослезавтра и так далее

А это значит, что пока ты проходишь очередной курс в 15 месяцев - его время может уйти. Вот прямо сейчас и в эту минуту.

Может стать неактуальным, как и вся наша нестабильная жизнь.

И если у вас нет актива, который работает на вас в любое время - ваша жизнь(а она на 100% зависит от денег) находится под угрозой.

Но стандартные методы ушли в прошлое

Как только вы начинаете пользоваться “проверенными схемами заработка для программиста” - рынок уже чувствует подвох: “Ну вот, опять очередной “гуру кодинга” будет шаркать ножкой и пытаться доказать нам, что он на что-то способен.”.

Также это долго:

Вам надо много учиться, сдавать дз, осваивать новые горизонты, обивать пороги.

А жить когда?

На фиг оно всё надо, если свой актив вы можете создать просто с помощью одного лишь метода БПР.

Вы видите тут какой-то сайт?

Нет.

Дизайн?

Тоже нет.

Ну хоть что-то кроме текста вы видите?

НЕТ.

Точно также работает и мой метод продажи своих услуг как программиста.

У меня нету своего личного сайта программиста, есть скромный канал на ютубе, но и там я не привлекаю клиентов, потому что они сами “находят меня” и сами хотят со мной поработать.

Я очень сильно расстроился, когда получил те первые деньги…

Знаешь почему?

Потому что я понял то, сколько времени я просто просадил впустую… Это был удар.

Ведь именно тогда я очень чётко понял, что я не работал, чтобы заработать, а я работал, чтобы создавать видимость…

Скорее всего у тебя тоже так сейчас. Но ничего. Эти страницы разделят твою жизнь на до и после.

Но кто виноват в провалах Python кодером?

На самом деле в этом нет твоей вины.

Дело-то всё в простой истории… В том, как обучали твоих “учителей”. Они же тоже попугаи.

Как их научили продавать свои услуги- так они и делают теперь. И тебя учат. А потом возникают вопросы: “А почему ничего не работает?”

Но их задача на самом деле не передать тебе навык заработка, а заработать на тебе.

Как у тебя там что будет - да плевать в целом-то.

Их миллионы - разбитые жизни людей, которых они обучили. Я сам через это прошёл. “Учителей” достаточно повидал.

Эти курсы только создавали проблемы

Ты приходишь и думаешь: “Так, блин. Через месяц создам актив и буду зарабатывать!”

А тебе там на, на и ещё раз на! Гора материала, гора уроков, чек-листы 100500 штук.

Камооон, ну ёмоё, серьёзно? 100500 часов контента, чтобы результат получить в 2023 году?

У тебя есть столько времени? Послушай, у меня нет.

Я же предлагаю тебе элегантное решение, которое ты сможешь применить в любой нише.

Инфоцыганские штучки или как обманывают доверчивых подписчиков

Самый лютый треш это когда тебе говорят о том, что просто веди блог, пили рилс и клиенты сами придут.

Послушай. Я съел собаку на этом и могу сказать точно о том, что если у тебя нет актива - не придут.

Знаешь почему тебе всегда хотелось купить их тренинги?

Всё просто.

Потому что казалось, что есть некоторый секрет.

Что есть что-то, что они утаивают, что-то, благодаря чему ты можешь вывести свои заработки в стратосферу, но… нет. Ничего такого, правда?

А мозг легко обмануть и вот ты идёшь на новый курс, потом ещё один и ещё один и ещё один и… а деньги где? Да нигде.

Я лучше буду использовать то, что работало раньше. К чему мне твоя технология?

Ты знаешь, если бы не текущие реалии, то да, я бы согласился с твоими словами, но есть одно но(на самом деле их много).

Реклама в социальных сетях свои услуг(ну в том же вконтакте) видишь сколько стоит? Как будто мы недвижимость продаём, а не услуги. Клик по 50-120 рублей. Ало! Я что, нефть в эмиратах продаю? Это сколько должен приносить клиент, чтобы трафик окупался? Реклама в инсте всё. А это говорит о том, что теперь недостаточно просто выкладывать сторис и люди сами придут.

Каждая. Копеечка. Должна. Приносить клиентов.

Именно поэтому сейчас я не делаю вообще ничего, что не принесло бы мне денег.

И именно поэтому все старые модели уже сдохли. Теперь всего того, что было в прошлом - недостаточно. Теперь надо делать так, чтобы каждое касание с новым клиентом или подписчиком автоматом приносило тебе деньги.

И только тогда ты можешь заработать денег и уже потом делать что хочешь: хочешь в рекламу вкладывай, а хочешь айфоны покупай.

И сейчас метод БПР - это как раз тот самый метод, который будет взрывать продажи также, как когда-то новости о том, что вообще можно продавать свои услуги в принципе.

Но рано или поздно в него будет подтягиваться всё больше и больше людей.

Именно поэтому пользоваться им нужно прямо сейчас, а не когда-то потом.

Прямо сейчас идёт начало новой эпохи

Эпохи, когда рынок начнёт делать всё в точности как мы.

Чтобы продажи шли без:

Сотен бесплатных консультаций. Бесконечных цепочек контента. Собесов. Созвонов.

Сейчас 2023. Время, когда про метод БПР знают только единицы.

Вы либо оседлаете эту волну в ближайшее время, либо останетесь за её рамками.

А почему я должен тебе верить?

Да, скорее всего ты тут потому что прочитал мой пост или посмотрел видео.

Я могу честно сказать - мне не всё давалось легко.

Или даже так… Мне ничего не давалось легко)))

Когда-то получалось так, что клиенты приходили сами, но это был неконтролируемый поток. А мне хотелось просто время от времени отдыхать.

Потому что я просто писец как устал от всего этого.

Постоянно что-то делать. Делаешь делаешь делаешь. С утра до вечера что-то делаешь.

Зачем? Для чего? Что это даёт кроме права стукнуть себя в грудь кулаком и заявить потолку о том, какой ты молодец?

Да ничего.

И вот тогда я решил воспользоваться методом БПР(тогда он даже никак не назывался ещё). Написал пару сообщений, разослал своим потенциальным клиентам и сразу получил деньги на счёт(ну ладно, вначале было ТЗ и вопрос: “Как с тобой можно поработать?”)

И только после того, как я внедрил этот метод у себя в работе - я смог заняться чем-то, о чём давно мечтал.

Я, например, пеку хлеб(а он занимает много времени).

Вот просто послушай этот хруст.

Разве твои увлечения не достойны того, чтобы ими заняться?

Мир слишком интересен, чтобы постоянно сражаться за какие-то монеты, особенно сейчас, когда их заработок можно автоматизировать.

Я тоже хочу заниматься своими хобби. Давай уже рассказывай о своём методе БПР

Чтобы узнать о том, как работает эта новая модель и какие результаты она может дать тебе как Программисту - жми на ссылку ниже у и продолжай чтение…

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Но учти лишь одно. То, что ты увидишь дальше - сильно противоречит тому, что тебе рассказывали ранее многочисленные гуру.

Об этом тебе не расскажут даже на менторстве и курсах.

Жми на ссылку ниже и продолжим.

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