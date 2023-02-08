Первый секс втроем с двумя парнями МЖМ Юля сидела в компании институтских подруг, как неожиданно тема зашла за половых партнеров. В то время девчонкам было весело ставить "мужские" рекорды на количество парней, и в ходе беседы Юля поняла, что секс с двумя мужчинами у нее еще не был. Хотя признаться честно, уже давно любит читать онлайн порно рассказы мжм.

Однажды поймала, поймала себя на мысли что рассказы про секс втроем формата ЖМЖ когда две девушки делятся третьим участником, не вызывает интерес. Во-первых, нужно для начала познакомиться с таким секс гигантом который справиться с двумя женщинами.

Даже учитывая её бурный сексуальный опыт и множество партнеров, максимум 2-3 человека у нее было столь выносливых. И ни какого желания делить их с кем-то, не было. При этом слушая отзывы мжм истории девушек, поняла что пора и ей стать участницей группового полового акта.

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Поразмыслив, что все-таки мужиков она любит больше, и затея делить самца с другой девушкой ее не впечатляла. Поэтому было решено, что нужно найти два согласных на секс члена. Плюсом было то, что с такой просьбой мужчины, как пионеры, были готовы прийти на помощь хрупкой девушке с большими сиськами и сочной задницей.

Осталось подумать, кому столь ответственное задание можно поручить первый мжм. Долго думать и искать не пришлось, так как несколько дней назад Юля заезжала трахаться к своему бывшему молодому человеку на работу. О нем отдельно писала рассказы про первый секс с ним было у нее лишение девственности.

Он трудился в смене с другом, который всегда всем своим видом и общением давал понять, что не против пристроить член в киску. К слову, бывшего Юли звали Олегом, работал он в сервисе починки всякой бытовой техники.

Со своим напарником и по совместительству другом, которого звали Пашей, они делили небольшой кабинет. В котором в одной части комнаты занимались починкой, а во второй имелся стол для трапез. Плюс кушетка, а напротив на тумбочке стоял телевизор с видаком.

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Собираясь домой после посиделок с подругами Юля скинула смс Олегу о встрече. Естественно, Олег знал, что сегодня его член снова испытает восторг от Юлькиной горячей пещеры, и может даже получится дать ей в ротик. Но планы на сегодняшний день отличались от обычного времяпровождения.

Начинался вечер, как обычно, в каморке за столом сидели, выпивали и болтали Юля, Олег и Паша. Разговор зашёл на тему порно фильмов, которые были у каждого из их родителей дома. Они обсуждали сцены, актерское мастерство героев и их растительность в интимных местах.

Смеялись все, перебивая друг друга и рассказывая как кто без палева брал кассеты у родителей смотреть и после перематывал всегда именно до того места, где начал просмотр, не секундой позже, чтобы не спалиться!

И тут Паша со словами: "Сейчас будет прикол" ушёл в соседний кабинет и вернулся с кассетой в руках. Судя по обложке - это был один из тех порно фильмов постсоветского периода. На этой нотке Паша понял, что пришло время его другу, как обычно "пойти погулять".

Но Юля, сидя рядом с Олегом на кушетке, озорными глазами посмотрела на парней и предложила посмотреть кассету втроем. Олег немного растерялся, не ожидая, что Юля поступит как последняя шлюшка. Но она тащилась от игры с мужчинами, а порно истории МЖМ рассказы которые она читала в этом разделе сайта. Ее невероятно возбудили!

В любом случае парень то был бывший, поэтому терять было нечего, и никого обидеть она не боялась.

Наоборот, ревность только придавала остроты её шальному сексу с двумя парнями. Начиная просматривать фильм, в котором женщине с пышной шевелюрой в области лобка делали куннилингус, Юля предложила Паше присесть к ним на кушетку.

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Не будучи дураками, парни поняли к чему клонит эта сучка. Юля начала нежно целовать Олега чуть постанывая и лаская руками его лицо. Он же одной рукой поглаживал её спину, а другой разминал через лифчик пышную лисичку. Паша придвинулся поближе и начал поглаживать внутреннюю часть бёдер Юли, отчего та стала дышать глубже и повернув голову слилась с ним в страстном поцелуе.

Олег тем временем снял кружевную блузку Юли и прозрачный лифчик. Его губы начали облизывать и покусывать её соски, которые моментально затвердели и встали торчком. Пашина рука уже поглаживала губки Юли под юбкой через трусики. Когда её бельё полностью намокло, он запустил свои пальцы к горячей и сочащейся пещерке, а она в свою очередь поглаживала выпирающие джинсы внушающих размеров бугры парней.

После ритмичных движений пальчиков в промежности, Юля стала ватной и разум перестал соображать. Парни поставили её на кушетку в позе догги стайл. Олег принялся вылизывать набухшую щелку старательно, с силой посасывая и причмокивая клитор, периодически засовывая свои пальцы, разрабатывая дырочку.

Паша расстегнул свои джинсы, присел на другой край кушетки и достал из трусов свой каменный пенис. Не успел он освободиться от трусов, как Юлин рот атаковал его волшебную палочку. Она начала насаживаться своей глоткой так, что каждый раз губами доставала до его яиц одного из участника ее первого группового секса.

Её безумно нравилось трахаться с двумя мужиками одновременно. В знак благодарности и сильного возбуждения она старалась по максимуму доставить удовольствие всем участникам.

Сама обстановка и то что они в два ствола натягивают одну девушку дико возбуждала двух парней. Наверное секс втроем рассказы которые они любили читать, оставили в памяти много развратных интимных желаний. Вдруг Юля на мгновение остановилась и предложила попробовать двойной проникновение в киску.

Олег не в силах больше держать свой агрегат, стянув свои трусы, резко начал трахать ее в башенном темпе. Юля пружинила от члена к члену, не помня себя от радости, из её щели вытекало столько смазки, что член Олега и Паши скользил как родной. Тело Юли свело в экстазе, и от внутренней дрожи, в порыве оргазма она оцепенела, выгнулась и громко закричала,

Паша поспешил закрыть её рот рукой. Это именно то, что она хотела сегодня. Ещё один крестик в сексуальном опыте был поставлен. Думаю, не стоит говорить, что секса втроём у Юли в жизни больше не было. Но этот опыт она вспоминает до сих пор. Иногда вспоминая свой первый мжм секс с двумя мальчиками в 18 лет у неё становиться горячо и влажно между ног...