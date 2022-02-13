Работа для девушек в Дубае

По ряду причине последние 5-7 лет трудоустройство за рубежом стало чуть ли не единственным способом как девушке заработать много денег. Экзотическая работа в Дубае для девушек входит в ТОП 3 популярных стран. К сожалению, не все так просто как может показаться на первый взгляд . По этому, здесь перечислим реальные плюсы и минусы которые имеет эскорт в ОАЭ!

Не буду томить, и сразу добавляю ниже два сообщения моей беседы с одной из участниц нашей telegram группы "Болталка".

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На что я собственно и ответила:

Это реальна наша переписка, если вверху сообщения нажать на "Болталка" перейдёшь непосредственно в чат к публикации.

И должна сказать это не пустые слова и не плод моего бурного воображения. За последние несколько лет на эскорт в ОАЭ и десятки из них попали в серьёзные проблемы!

К примеру долблю одно видео снятое на телефон девушкой которая решила заработать в Абу-Даби.

Это одна из множества историй.