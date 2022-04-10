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Разовая работа для девушек Минск

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Вот данные по рынку труда в Минске за последний год: Средняя зарплата: 2200 белорусских рублей

Безработица 4,1 %

Предлагаемые специальности: 64% — рабочие профессии (повар, продавец, маляр, штукатур);

34,4% — служащие (учитель, воспитатель, бухгалтер);

1,6% — без опыта, временная работа в Минске для девушек 17 лет;

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Ночная работа для девушек в Минске

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Но важно соответствовать двум обязательным критериям:

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Опыт, наличие высшего образования — не играют роли! Всё, что нужно для успешного трудоустройства:

Совершеннолетний возраст;

Приятная внешность;

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