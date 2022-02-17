Многие девушки и женщины сегодня смотрят видео «как правильно делать минет». Но они и не подозревают о двух вещах:

Во-первых, это слово произносится и пишется «минет».

Во-вторых, никакое видео не даст вам необходимых теоретических знаний. Ведь минет – это не то же самое, что пломбир лизать. Это целое искусство.

Содержание:

Минет – извращение или норма? Почему нужно делать минет? Ещё немного теории перед практикой. Что делать дальше? Сплюнуть или глотнуть. Что можно делать, и что нельзя ни в коем случае. Правила хорошего минета. Обратите внимание!

А теперь подробные советы как научится сосать член у парня, чтобы он запомнил на всю жизнь!

Как делать минет

Минет – это извращение или норма?

Минет – это оральные ласки мужского пениса. Этот вид секса был известен ещё в древние времена. Использовался он как прелюдия, а иногда и как полноценный половой акт.

Для мужчины в нынешнее время фелляция имеет огромное значение. Каждый мужчина втайне мечтает о таком подарке со стороны любимой девушки. Что касается девушек, то их отношение к минету неоднозначно. Некоторые леди с удовольствием балуют своих мужей и парней минетом, другие же – иногда могут переступить через себя и сделать любимому приятное.

Третья категория милых дам на дух не переносит оральный секс и отказывается его делать. Причина для отказа, как правило, одна и та же: мол, минет – это извращение. Вдобавок оральные ласки (по их мнению) унижают достоинство женщины.

На самом деле, ничего извращённого в минете нет, и этот вид удовлетворения партнёра вполне приемлем. Во всяком случае, если к оральным ласкам готовы и мужчина, и женщина, то ничего предосудительного тут нет.

Тем более что в некоторых случаях минет — единственный способ для партнёра получить оргазм!

Например, при заболеваниях женских половых органов курс лечения требует воздержаться от контактного секса.

Почему нужно делать минет?

Чтобы правильно сделать минет, стоит разобраться в практической пользе этого занятия. Проанализируем несколько физиологических и психологических факторов.

Минет – это неплохая нагрузка для женского организма, которая позволяет сжечь большое количество калорий! Зачем ходить в спортзал и платить деньги, если можно провести это время с любимым мужчиной и совместить приятное с полезным?

Некоторым женщинам фелляция доставляет удовольствие из-за эрогенных точек на шее и в горле. Узнав, как делать горловой минет, эти дамы могут достичь орального оргазма.

Мужская сперма оказывает омолаживающий эффект на кожу лица. Получается своеобразный лифтинг.

Для мужчины минет очень важен. Если вы хотите доставить своему любимому неземное удовольствие, вам ничего не остаётся, кроме как, сделать ему минет. Парень будет вам очень благодарен.

Подсознательно каждый мужчина хочет, чтобы девушка ласкала его пенис ртом. Так уж устроен сильный пол. Член у мужчин ассоциируется с самим собой. И если партнёрша не желает брать его в рот, парень начинает комплексовать.

Как видно, минет – важная составляющая сексуальной жизни любой пары. Он нужен обоим партнёрам. Поэтому слабому полу следует не пренебрегать фелляцией, а в буквальном смысле брать инициативу в свои руки.

Ещё немного теории перед практикой

После того как мы выяснили, что такое минет и зачем он нужен, перейдём к следующему вопросу: как правильно сделать минет. Пусть вас не смущает постановка вопроса – в нём всё верно.

Чтобы доставить мужчине удовольствие, необходимо сделать всё правильно!

Поэтому перед тем как «вступить в бой», ознакомимся с «полем».

Первое, на что стоит обратить внимание – это поза. Как делать минет – полностью зависит от девушки. У каждой позы есть свои преимущества, поэтому окончательное решение остаётся за парой.

Для минета наиболее подходящими будут позиции:

На коленях;

В ногах лежащего парня;

Сбоку лежащего парня;

Поза «69».

Мужчине очень нравится, когда женщина склоняется перед ним на колени и начинает ласкать его пенис. Это тешит мужское самолюбие и подчёркивает его власть над женщиной. В этой позе парень может руководить процессом и совершать телодвижения по направлению к партнёрше. Девушка может в это время отдохнуть, но контроль процесса оставить за собой.

Все остальные позы совершаются уже на кровати. Некоторым мужчинам нравится лежать во время минета. Стоя нельзя расслабиться до конца, поскольку нужно сохранять равновесие. На кровати такой задачи нет и можно полностью отдаться наслаждению.

Эта позиция наделяет властью девушку и позволяет ей контролировать всё действие. С небольшими различиями сюда вписывается поза, в которой девушка лежит сбоку от пениса партнёра. Однако эта позиция менее распространена, поскольку многим не приносит такого же удовольствия, как предыдущие положения.

Позу «69» стоит обсудить отдельно. Она позволяет девушке тоже получить удовольствие от минета. Однако многие пары, попробовавшие эту позицию, жалуются на то, что в ней невозможно сосредоточиться на процессе.

Тем не менее для мужчин поза «69» вполне приемлема из-за некоторых особенностей женского организма. Дело в том, что у женщин во время стимуляции клитора рефлекторно сжимаются губы, а это усиливает наслаждение партнёра.

Уроки минета

После того как поза примерно определена, продумайте, а что же вы будете делать дальше. Чтобы не вышло ситуации, в которой парень уже настроился и разделся, а девушка внезапно поняла, что не знает, как дальше поступать. Возможно, описание эрогенных точек на теле парня поможет составить дальнейший план действий.

Пенис сам по себе уже является эрогенной зоной. Но разные его части реагируют на ласки по-разному. Лучше всего «отзывается» головка. Чуть хуже реагируют на ласку ствол и яички.

Для достижения максимального эффекта лучше попеременно стимулировать все части мужского достоинства. Здесь мы плавно подошли к ответу на вопрос, как делать минет парню. После того как поза выбрана, пенис изучен, можно приступать непосредственно к процессу.

Начните минет с предварительных ласк пениса. Некоторые мужчины любят, когда девушка берёт в рот не эрегированный член. Но большинство предпочитает всё же, когда их «дружок» стоит. Для этого можно начать целовать пенис, лизать яички и ствол. Позже можно поласкать головку язычком.

Минет в классическом варианте предполагает скольжение по члену сжатых в кольцо губ, как при половом акте. Ничего сложного в этом нет. Достаточно просто водить ртом вверх-вниз.

Однако эти движения не должны превращаться в монотонность. Помогайте себе рукой и язычком. Рука должна повторять движения головы. Комбинируйте работу рук, языка и рта, чтобы доставить партнёру как можно больше удовольствия.

В минете есть два негласных правила. Первое – движения девушки должны быть ритмичными и немонотонными. Второе – глубина заглота пениса должна меняться для контраста ощущений.

С первым всё понятно. Достаточно включить фантазию или спросить партнёра о его предпочтениях. Со вторым сложнее, ведь самые яркие ощущения возникают, когда член заглатывается настолько глубоко, что нос партнёрши утыкается в живот парня. Не у всех девушек это получается.

К счастью, в интернете сейчас полно разнообразных курсов глубокого минета. Поэтому, если вы хотите порадовать своего любимого глубоким заглотом, ознакомьтесь с дополнительной литературой и видеоматериалами. Для таких ласк, возможно, понадобится специальная поза, обеспечивающая лучшее проникновение пениса в горло.

Глотать или сплюнуть?

Сплюнуть или глотнуть

Если вы правильно всё делаете, то через некоторое время парень начнёт постанывать и вздрагивать от удовольствия. Продолжайте в том же духе, приближая его к кульминации – семяизвержению. Вы узнаете о приближающейся эякуляции по усиливающимся стонам и рефлекторным сжатиям бёдер.

Лучше заранее продумать, что делать со спермой. Спермы будет много, а времени на раздумья мало. Несмотря на то что ваш любимый отдыхает после оргазма, он всё равно проследит за тем, что вы сделаете с его драгоценной спермой.

Мужчины инстинктивно желают, чтобы к их эякуляту относились с уважением. И парню будет очень приятно, если по окончании минета вы проглотите её. Это станет идеальным итогом оральных ласк.

Но в жизни редко всё случается гладко. Не всех прельщает запах и вкус спермы. Вы можете сразу же побежать в ванную и громко выплюнуть её в раковину, а потом полчаса потратить на полоскание рта и чистку зубов. Такой вариант возможен, но когда вы вернётесь, парня может уже и не быть.

Если вы не можете проглотить эякулят, но и выплюнуть боитесь – подержите сперму во рту, а затем выплюньте её незаметно в салфетку. После этого можно отлучиться в ванную и через несколько минут вернуться к парню. Если он ничего не заподозрит – считайте, что знаете, как правильно делать минет.

Что можно делать, и что нельзя!

Парень лежит довольный и счастливый. Вы подарили ему небывалое наслаждение, о чём он будет помнить ещё долго. Для того чтобы ваш минет закончился удачно, вы должны сделать всё по высшему разряду. Предлагаем вам несколько дельных советов из разряда «как правильно делать «минет»:

Правила минета

Правила хорошего минета

1. Никогда не показывайте своего отвращения к члену или в целом к минету. Для мужчины минет очень важен и, если вы не можете ему подарить оральное удовольствие, он может даже уйти к другой.

2. Не стесняйтесь спрашивать партнёра во время минета о том, что ему нравится. Многие девушки стесняются это делать, а потом обижаются, что минет получился «так себе». А всё из-за того, что мнение мужчины не учитывалось, хотя вы старались для него.

3. По возможности заранее выведайте у своего парня его предпочтения в оральном сексе. Некоторых парней заводит красная помада на губах девушки, чулки, сексуальное бельё.

4. Если вас не устраивает чистота половых органов парня или растительность на лобке – лучше скажите об этом сразу. Адекватный мужчина отреагирует нормально и приведёт себя в порядок.

5. Не заканчивайте минет сразу после того, как почувствуете первую каплю спермы во рту! Семенная жидкость выплёскивается не за раз, а несколькими порциями. Если вы поторопитесь и рано закончите минет, большая часть спермы окажется на парне, чему он не будет рад. Продолжайте совершать ритмичные движения до тех пор, пока не будете уверены, что парень выпустил всю сперму.

6. Никогда не кусайте член зубами, если только мужчина вам не разрешит. Старайтесь спрятать зубы за губами и не задевать ими пенис.

7. После минета можете сказать, что вам понравилось делать парню приятно, а его член большой и упругий, и вам нравится его ласкать. Поверьте, любой мужчина от таких слов почувствует себя королём мира и будет носить вас на руках.

Визуализация важный элемент

Обратите внимание! Некоторые мужчины любят наблюдать за вашими движениями во время фелляции. Другие терпеть этого не могут. Во время минета постарайтесь заметить, как ведёт себя ваш парень. При необходимости ему всегда можно завязать глаза.

Не все мужчины любят во время минета встречаться с партнёршей глазами. Поэтому не стоит смотреть на партнёра во время оральных ласк. Если во время секса вы определяли, нравится ли вашему парню то, что вы делаете, по выражению эмоций на лице, то при минете лучше найти другой способ.

Не зацикливайтесь на чём-то одном. Используйте своё воображение и применяйте различные приёмы!

Активно работайте языком и губами. Не водите ртом вверх-вниз по члену слишком долго. Это создаёт монотонность и утомляет мужчину. Конечно, мужчина кончит и от этих движений, но так он может удовлетворить себя самостоятельно, рукой.

Если ваша фантазия не работает в таких интимных вопросах, заранее погуглите, «как научиться делать минет». Это лучше, чем потом придумывать разного рода отговорки.

Продлите удовольствие партнёра как можно дольше. Быстрый минет – не значит хороший. Конечно, ваш парень будет доволен, а у вас не онемеет челюсть. Но будет лучше, если вы задержите эякуляцию. Когда парень увидит ваши старания, он непременно их оценит.

Когда помогаете себе рукой, не слишком сильно хватайтесь за член. Если вы сильно натянете кожу на пенисе, вместо удовольствия мужчина почувствует боль.