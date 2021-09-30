После Ливана, ПО РЕКОМЕНДАЦИИ Юли я поехала к ее сестре Оле в Бахрейн. Мне обещали минимальный заработок 8000$ за 14 дней. Говорили как они ищут девушку с формами( в теле), что местные любят только таких. И что в тур со мной едет девочка другого типажа, что бы не перебивать работу...

В итоге мне купили билеты, хотя я говорила давайте подождём 5 дней, и я сама их куплю, но им надо было что бы я вылетела быстрее!

Прилетела, встретил меня их таксист, дал денег и отвёз в отель. Каждый день надо было делать фото и видео для клиентов. Я не очень люблю что бы мои фото гуляли по сети, по этому отказывалась фотографироваться.



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Работа в Бахрейне для девушек оказалась не такой как обещали

Мне давали только 2 работы в день это максимум. Кстати, моей коллеге давали столько же, не смотря что она снимала по 5 видео ежедневно. Но на заработок это не влияло, хоть они мне и утверждали обратное.

условия были 50/50 работа...расходы твои...чистыми без учета еды у меня выходило 10 местом валюты это примерно 25$. ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ БАКСОВ за то что ты сидишь в другой стране, ни куда не выходишь, боишься каждого шороха. Купив еды и зашиты их оставалось ещё меньше...

Все клиенты что приходили ко мне оставались и уходили довольными. В одно прекрасное утро приехал водитель за деньгами, я не додала примерно половину комиссии около 100$. Объяснила тем что мало клиентов и я оплатила отель из общей кассы. При этом уточнила, что если надо то могу перевести на банковскую карту, в случае крайней необходимости.

Работа эскорт в Бахрейне завела меня в убытки

В итоге на меня накинулись с криками и угрозами, что я не та за кого себя выдаю, что я старая и жирная уродина. Напоминаю, что ехала туда по рекомендации и от меня не было уходов. Мне даже они написали сообщение, что странно, что не было отказов. Если найду скриншот, то приложу.

После скандала мне сказали вернуть всю сумму долга плюс комиссию и уходить куда я хочу. Им пыталась объяснить что работы не было, денег нет... В ответ в мой адрес посыпались оскорбления и угрозы. Напоследок прислали сообщение что они вызвали мне в отель полицию.

Спасибо девочкам из чата Бахрейна, меня за 5 минут меня забрал таксист и отвёз в рабочий отель. Работы не было совсем, надо было возвращаться домой, я залезла в кредиты и купила себе билет.

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Надеюсь мой отзыв про эскорт в Бахрейне поможет избежать проблем всем девушкам ищущим работу в Бахрейне.

Контактный номер телефона недобросовестного работодателя: +79994532513 зовут Ольга.

Я говорила о том что пойду в отель и все отработаю, но меня не хотели слушать и продолжали угрожать

В конце хочу добавить что я не одна кто имел негативный опыт работы в Бахрейне. Недавно нашла невероятную историю на страницах известного блога для девушек который пользуется абсолютным доверием среди читателей. Так же советую прочитать чтобы не повторить этих ошибок!

Это видео часть истории которую порекомендовала посмотреть по ссылке выше.

Всем удачи!