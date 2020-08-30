На этой странице поделилась личным опытом как найти лучшие сайты где девушки ищут богатого спонсора. Так же, испытанные на себе отзывы и рекомендации как найти папика и хорошего любовника для секса, чтобы материально помогал.

Девочки, много новеньких на канале, и вы меня просите познакомить с денежными мужчинами. Я могу вас познакомить, у меня куча друзей долларовых миллионеров. Но я придерживаюсь одной истины: «Дай человеку рыбу, — и он будет сыт один день. Дай человеку удочку — и он будет сыт всю жизнь».

Перед тем, как познакомиться с парнями, которые любят тратить деньги, надо сделать все, чтобы соответствовать их уровню.

Сейчас остановись и спроси себя:

«Если бы ты была богатым парнем со своим приватными самолетом и вертолётом в собственности, ты бы выбрала себя в девушки?»

Ммм? Зависла?

Снова собираю желающих на личную консультацию, но чтобы не задирать цены, я сделаю это в виде марафона на закрытом канале.

В этот раз курс будет длиться 7 дней.

За три дня я расскажу:

Как выглядеть на миллион (внешний вид играет большую роль);

Какие фото сделать для сайта знакомств для того, чтобы конкурировать с топ-моделями из instagram;

какой стиль одежды подобрать для ресторана; как правильно просить денег, чтобы дали больше, а не выгнали навсегда;

Как обходить блокировки на сайте знакомств; правильно завышать цену своего вареника;

Кроме того, подробно расскажу об эффективных уходовых средствах, питании и витаминах.

Потому что красивая женщина — это здоровая женщина.

А за оставшиеся четыре дня я изложу остальные важные детали которые значительно ускорят и помогут найти папика каждой желающей. Чтобы добиться успеха и отыскать действительно богатого спонсора для девушки необходимо комплексно подготовиться.

В ключевых моментах я подскажу и помогу. А именно:

Помогу с оформлением анкет на топовых сайтах знакомств.

Расскажу каждой её изюминку, и на что надо обращать внимание при общении с мужчинами.

Ну и, конечно же, разберём неудачи и поэтапно скажу, где допускаете ошибки, и почему они несут мешки с деньги вашей подруге, а не вам.

В завершении хочу всем посоветовать потрясаю статью по теме..