Onlyfans это сплошной слив нервов но есть решение всех проблем

Нет сомнений в том, что онлифанс — это отличный сайт. Мы уже знаем кучу историй о моделях, которые покупают себе поместья за счёт заработков на onlyfans.

Данная площадка хороша как самостоятельно, так и в поддержку если ваш основной профиль онлайн трансляции. В этом месяце в studio4live я занимаюсь only fans.

Моя задача создать аккаунты для всех желающих моделей. Сделать большое количество контента для каждой, чтобы полноценно запустить продажи. В дальнейшем попробую структурировать и частично автоматизировать процесс ведения онлифанс аккаунтов моих моделей. Чтобы это было удобно для каждой стороны.

Спустя неделю, я еще не сделала ни одного аккаунта на onlyfans

Для меня, как для человека обязательного, это огромный стресс. Что-то, что не зависит от меня и ставит мои умственные способности под сомнения. Возможно вы тоже сталкивались или столкнетесь с этим. FAST AUTOMATED VERIFICATION

Ты думаешь что слово "fast" означает быстро? Я тоже так думала, но ошиблась. Выбирая этот тип верификации мы не загружаем фото документов, а показываем их на камеру в режиме онлайн.

Как бы. После 5-10 попыток сделать это вы попадёте на страницу стандартной Slower verification, где вас попросят заполнить все поля и загрузить фото документов.

Кроме меня еще троим знакомым не понятно как зарегистрироваться на онлифанс

Одну из моих моделей не хотят загрузить уже несколько раз, я могу подтвердить ее личность только документами. Онлифанс просить показать instagram, twitter или хотя бы FaceBook.

Но у модели ничего из этого нет. Атаковать тех поддержку у которой на ответ уходит 72 часа? Сделать для модели твиттер по быстрому? Начертить на полу магический круг, призвать на помощь Сатану?

Решение данной ситуации должно появится в блоге "Шпаргалка эскортницы".

Для этого необходимо всего лишь выполнить два простых шага.

Посетить эту страницу сайта. Подписаться на комментарии и ждать ответ.

На данный момент это единственный проверенный способ как решить любую проблему на onlyfans com.

Это проверенный метод на личном двух моих подруг.

По этому, рекомендую по любому вопросу относительно онлифанс обращаться туда в первую очередь!