Как выбрать хорошего психолога

Короче, если ходишь полтора года к психологу и с тобой так ведут себя, то тебя просто посадили как на иглу наркомана и доят тебя. С нормальным доктором сразу ставишь запрос и отрабатываешь его. Помимо этого дают сразу дополнительные материалы: книги, авторов, техники и направление для работы.

При плотной работе с психиатром можно из жопы выбраться за 3-6 месяцев. И уже остальные время просто повышать качество своей жизни. Если думаешь, что она понимает, и нуждаешься в ней, это 100% она не давала тебе точку опору на себя.

Бесплатные курсы

В этом случае у меня двоякое мнение. Я тоже очень много скачиваю курсов, но я беру со складчин. Я их покупаю за 100-300 рублей. Я просто не знала, что есть где-то без денег.

Недостаток в том, что от жадности начинаешь набирать все подряд. Заваливаешь себя методичками и по факту не проходишь и половину. Вот это существенно портит карму. По крайней мере несоответствие хочу, могу и буду.

Я тоже на тему экологичности и кармы говорила с одним мужиком, он целитель очень сильный. Он мне сообщил, если берёшь и получаешь результат применяя его в жизни, тогда хорошо. Никакого минуса для тебя нет.

Получи максимум пользы

А если все посрешь, то минус будет. И не потому что ты даром взяла, а потому что себя завалила обещаниями и не делаешь этого. Ну и плюс, я думаю так: если на официальном сайте обучение без обратной связи стоит от 2000 до 15000 руб. то на хер мне платить такие деньги? Я лучше за 100 руб возьму самостоятельно. И для меня такие уроки — это всегда тест драйв.

Если мне понравится человек и его подача, то я потом иду к нему на персональную страницу. И уже беру личное обучение у него с обратной связью. Иначе всех денег мира не напасёшься на эти обучения. Я буду считать тебя молодцом!

А своего психолога посылай подальше, если она тебе пишет такую дребедень. Она реально боится, что свалишь от неё. Тогда ее посыл, что в мире полно дефицита — дефицит клиентов и людей, поэтому я буду выжимать эту и буду ее пугать.

Как выгоднее купить уроки

Насчёт бесплатных вариантов. Каждый инфо бизнес знает, что его материалы хорошие могут уйти на складчину. Он должен быть к этому готов. И в принципе каждый к этому готов. Кому это не нравятся, просто заявляют о своих авторских правах. Либо ставят дорогое защитных программы и никто их не скачает.

Насчёт бесплатных вариантов. Каждый инфо бизнес знает, что его материалы хорошие могут уйти на складчину. Он должен быть к этому готов. И в принципе каждый к этому готов. Кому это не нравятся, просто заявляют о своих авторских правах. Либо ставят дорогое защитных программы и никто их не скачает.

Я складчиной стала баловаться после марафона Блиновской. Она несколько раз сказала, что ее якобы крутые марафоны продаются на складчинах. Я это нашла. И я реально пожалела 3000 рублей, которые я отдала за ее херню. Я лучше б за 100 ₽ послушала и поняла, что мне это на хер не надо. В общем мое личное большое мнение. Я просто тоже фанат психологии, эзотерики.