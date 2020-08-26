Приглашаем на работу девушек в возрасте от 18 лет, имеющих желание много зарабатывать и заводить новые перспективные знакомства с лицами VIP класса в столице.

Средний заработок девушек при сотрудничестве с нами: $500 в день. Работа в эскорт агентстве – это прекрасный опыт и возможность вести интересную и полностью обеспеченную жизнь. Это трудно назвать работой. Скорее, это больше удовольствие, нежели работа.

Высокооплачиваемая работа для девушек в Москве

Вас ждут увлекательнейшие моменты проведенные в кругу звезд шоу бизнеса и высокопоставленными лицами в красивейшем городе - Москва, общение с удачливыми и интересными людьми, покупки в модных магазинах, посещение дорогих ресторанов и проживание в шикарных апартаментах. Как показывает практика, изменить свою жизнь в лучшую сторону и заработать от $2000 до $7000 каждый месяц может любая девушка.

Самое важное – верить в свои силы и иметь большое желание.

Индивидуальное общение с каждой девушкой поможет Вам чувствовать себя комфортно и безопасно на протяжении всего эскорт-сопровождения. Мы готовы работать 24 часа в сутки, и гарантируем девушкам безопасность и солидные доходы.

С самого начала нашего сотрудничества с Вами, мы будем постоянно консультировать Вас по разным вопросам и поддерживать в различных ситуациях. Нашей задачей является помочь Вам легко и безопасно заработать больше. Сотрудничая с нами. Вы не только заработаете много денег, но и сэкономите себе много времени и нервов, потому что мы за 10 лет удачной работы накопили много опыта в этой сфере и знакомы со всеми нюансами коммерческих встреч.

Вакансия в Москве девушкам без опыта

Ты красива, умна, молода и симпатична? Ты твердо знаешь себе цену? Ты хочешь, чтобы тебя оценивали достойно? Хочешь получить внимание от солидных и богатых мужчин? Хочешь с помощью своей внешности заработать деньги и получить от жизни все ее удовольствия?

В таком случае, ты находишься всего лишь в одном шаге от своей мечты и очень хорошо оплачиваемой работы! Тебе, всего лишь, нужно заполнить анкету и мы скоро свяжемся с тобой. Не медли ни минуты и возьми свою судьбу в свои руки! Зарабатывать еще никогда не было так прост.

Быть красивой девушкой довольно сложно. Это требует значительных финансовых затрат на процедуры красоты, дорогие салоны, безупречную одежду… И мы Вам поможем в этом!

Простая схема действий, дающая возможность заработать достойные деньги прямо сейчас:

Заполните анкету и вышлите ее нам. Мы с Вами оговариваем все детали, связанные с работой. Планируем и устанавливаем обоюдно приемлемое время для начала эскорт тура. Согласовываем вопросы проезда, проживания, график работы. Приезжаете в Киев в любое удобное для Вас время и место, где мы Вас встречаем по предварительной договоренности. Из места прибытия до апартаментов — на авто нашей компании с личным водителем (мы объясним, как это лучше всего сделать). По прибытию в апартаменты или отель, Вы сможете отдохнуть один день после дороги, а на следующий день мы сообщим Вам, когда предстоит встреча с первым клиентом. Перед встречей клиент даёт вам деньги в знак благодарности за встречу – это и есть Ваш заработок.

Почему выгодно работать именно с нами?

Работа для девушек в сфере досуга в Москве

Круглосуточная поддержка и консультации на протяжении всего сотрудничества с нами по любым вопросам.Для того, чтобы начать работу в нашем эскорт агентстве Вам не стоит ни о чем беспокоиться, так как любые трудности которые могут возникнуть по пути к нам мы с лёгкостью возьмём их на себя.

Мы имеем возможность взять расходы по переезду на себя, встречаем по прибытию и предоставляем жилье. Вам нужно будет только встречаться с клиентами и весело проводить время! Что Вы будете делать с заработанными деньгами, когда станете богатой – будете думать позже!

Мы работаем в сфере эскорт услуг уже более 10 лет. Мы располагаем большой клиентской базой проверенных и постоянных клиентов. Мы знаем, как проверить клиентов, чтобы полностью обезопасить встречу.

Поэтому, вместе с нами, вы всегда будете чувствовать себя спокойно и безопасно, а также будете стабильно заняты. Мы обеспечим Вам максимальное количество встреч в день и хороший гонорар за эти встречи.

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Работа в Москве для девушек

Сотрудничая с нами, девушки получают oт 500 долларов на руки каждый день. Это отличные деньги для начала самостоятельной и беззаботной жизни и воплощения всех своих желаний. Работая в эскорт агентстве «VIP Ladies» ты сможешь себе позволить все, от чего, до сих пор, тебе приходилось отказываться. Работа у нас может быть долгосрочной и краткосрочной.

Этой работой можно даже заниматься постоянно, не покидая учебу или основное место работы. Работа в эскорт агентстве поможет Вам быстро накопить деньги на новый автомобиль или собственное жилье, увидеть одни из самых красивейших стран земного шара.

Мы гарантируем Вам полную конфиденциальность. Никто не узнает об источнике ваших доходов. У вас имеются реальные возможности удачно найти мужа-миллионера среди своих клиентов.

Но самое главное, это прежде чем приступить к поиску вакансий необходимо ознакомится с важной информацией. Для этого надо посетить один популярный блог который пользуется доверием множества людей и в этой статье прочитать рекомендации как найти высокооплачиваемую работу для девушек в Москве. Там перечислены распространённые ошибки разных соискательниц. Обладая этими знаниями каждая кандидатка без пробоем сможет найти подходящее предложение сотрудничества без малейшего риска для себя!

Вы приобретаете полную независимость и свободу, делаете, что хотите и когда хотите. Вам больше не нужно рано вставать на работу или заботится, откуда взять деньги. У Вас появляется потрясающая возможность совершенствовать свой английский, общаясь с клиентами при встрече. Знание английского и других иностранных языков будет значительным плюсом при рассмотрении Вашей поданной анкеты.

Поспешите воспользоваться возможностью изменить свою жизнь раз и навсегда!

Хотите наслаждаться беззаботной жизнью и радоваться каждому мгновению? Свяжитесь с нами или заполните анкету и незамедлительно начните сотрудничество с нами!

Требования девушкам

Вакансия в эскорт агентстве – это очень хорошо оплачиваемая работа. Чтобы удачно работать и хорошо зарабатывать в сфере эскорт услуг, тебе вовсе не обязательно иметь внешность модели. Лучшее твое качество - это твоя привлекательность.

Тебе достаточно быть просто милой и обаятельной девушкой, обладающей большой жизненной энергией и хорошим, позитивным настроением. Будь девушкой, с которой приятно проводить время.

Твой возраст должен быть oт 18 до 45 лет. Знание английского языка не обязательно, однако является огромным преимуществом на пути к успешной и красивой жизни. Возраст от 18 до 45 лет. Рост от 160 до 185 cм. Вес от 40 до 85 кг. Вам вовсе не обязательно быть стройной, лучшее твое качество - это твоя привлекательность. Вы должны быть ответственной и пунктуальной. Вы должны иметь желание работать и зарабатывать $5 000 – $8 000 в месяц. Вы должны быть симпатичной, ухоженной и привлекательной.

Девушкам для работы необходимо иметь профессиональное портфолио. Мы предоставим хороших фотографов, если у вас нет фотосессии для работы. Знание английского языка является очень большим преимуществом для девушек если они хотят работать в кругу государственно важных лиц других стран.

Большим преимуществом является опыт работы в сфере эскорта. У девушек не должно быть комплексов, девушки должны вести себя раскованно и непринужденно, быть веселыми в общении с состоятельными мужчинами.

Девушки обязательно должны слушать все наши рекомендации и советы, необходимые для работы. Ответственно относясь к сотрудничеству, девушки точно заработают максимальные суммы.

У вас должно быть желания зарабатывать, сотрудничая с нами. Хотите узнать, подходите ли Вы на эту вакансию? Напишите нам или заполните анкету, и мы свяжемся с Вами.

Условия сотрудничества

Вы уже, наверное, ознакомились с тем, что означает работа в эскорте. Теперь позвольте познакомить Вас с самой интересной частью нашего делового предложения. Вот условия, которые мы предлагаем Вам, если Вы твердо определитесь сотрудничать с нами.

На протяжении 10-ти лет удачной деятельности в этой сфере бизнеса, мы собрали огромную базу проверенных и очень хорошо обеспеченных клиентов. Мы заботимся о Вас и гарантируем Вам полную конфиденциальность.

Если Вы не имеете профессионального портфолио, мы предоставим Вам замечательных фотографов, которые помогут сделать прекрасные снимки.

Очень важным фактором в данной сфере деятельности является Ваше умения максимально приятно и хорошо проводить время с каждым клиентом . Чем лучше будут впечатления от встречи с Вами, тем больше Вам будут сопутствовать удача и большие заработки. В этот период Вы обязаны оградить себя от приема любых психотропных препаратов. Вы должны всегда быть максимально веселой и обаятельной.

Внимание! Если у тебя остались вопросы или сомнения, в этой теме популярного форума, участницы поделятся собственным опытом и подскажут как заработать в Москве.

Как происходит работа в сфере досуга

Встречи с нашими клиентами зачастую происходят на протяжении суток, поэтому Вы должны быть совершенно готовы к встрече любое время. Мужчина платит за час времени проведённого с тобой вне зависимости от обстоятельств, если Вы оба заинтересованы ,чтобы время продлилось- это является дополнительным заработком девушки.

При встрече Вы должны приятно встретить вашего клиента. Чаще всего, с клиентами вы проводите несколько часов, но если Вы найдете общий язык, то он, разумеется, может остаться и на более длительное время, а время, как Вы знаете – это деньги. Поэтому, хорошее и приятное общение является очень существенным Вашим достоинством.

Вы должны быть серьезно мотивированы заработать большие деньги и в тоже время максимально концентрироваться на приятном времяпрепровождении с клиентом. В таком случае Вы гарантированно сможете заработать больше.

Ответы на часто задаваемые вопросы относительно трудоустройства

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Какие клиенты пользуются услугами эскорт девушек?

Клиентами девушек являются в основном состоятельные люди в возрасте от 20 до 50 лет. Они желают проводить свободное время с привлекательными девушками, отдыхая от напряженной работы. Мужчины любят естественную красоту, им нравятся интересные, следящие за своей внешностью девушки.

Станет ли мое обращение к Вам насчет работы конфиденциальным?

Мы очень дорожим своей репутацией. Вся информация о девушках , получаемая нами, остается строго конфиденциальной.

Бывают ли у эскорт девушек выходные?

Да, вы сможете брать выходные дни когда Вам только надо предупредив нас об этом заранее, используя их для отдыха, шопинга, приятного времяпровождения в кафе,ресторанах. Даты выходных обговариваются заранее. Выходных дней можете брать сколько хотите.

Должна ли девушка быть модельной внешности?

Нет, иметь модельную внешность совершено необязательно. У клиентов разные вкусы, поэтому их требования к внешним данным девушек различны. . Востребованы модели, имеющие разные параметры фигуры, рост, вес, цвет волос, возраст.

Хочу приехать в столицу, чтобы начать зарабатывать. С чего начать ?

Вы можете заполнить анкету на нашем сайте или связаться с нами по указанным контактам. Таким образом мы с Вами всё обсудим.

По каким городам проходит работа у девушек?

Только Киев.

Каким образом вы берёте расходы по переезду на себя?

Если у Вас есть возможность –Вы можете сами добраться к нам, если такой возможности нет- мы можем заказать машину с любого уголка Украины по программе blablacar и по приезду оплатить дорогу.

Берёте ли Вы у девушек паспортные данные? Забираете паспорт?

Паспортные данные нужны для того чтобы убедится что девушка совершеннолетняя . Документы всегда остаются у девушек.

Гарантируете ли Вы девушкам конфиденциальность?

Да, в общем доступе будут находится только фотографии с закрытым лицом. Мы гарантируем полную безопасность,конфиденциальность и анонимность. Так как мужчины ,которые приходят к нам за отдыхом так же заинтересованы в анонимности.

Как передвигаются девушки во время эскорт сопровождения?

Компания предоставляет личного водителя.

По какому графику работают девушки в сфере эскорт-сопровождения?

График максимально индивидуальный.

Можно приехать на работу в эскорт с подружкой? Да,конечно можно.

Нужен ли обязательно для девушки опыт в эскорт работе для сотрудничества с Вами ? Опыт эскорт работы приветствуется, но он не обязателен . Главное чтобы у девушек было большое желания зарабатывать деньги.

К клиенту надо ехать девушкам? Или они сами приходит?

Мы работаем как на апартаментах ,так и на выездах (туда куда приглашает мужчина для отдыха). На выезде с личным водителем и охраной.

В каких районах проживают и работают девушки в Киеве?

Вы будете проживать на шикарных апартаментах в центре Киева, где множество развлечений высокого уровня, ведь центр является культурным местом отдыха для самых богатых и высокопоставленных лиц как Украины ,так и стран Европы.

Когда девушки могут приехать на эскорт работу в Киев?

В любое удобное время.

Могут ли девушки уехать домой в любой момент и прервать сотрудничество?

Когда девушки будут уезжать, было бы очень хорошо если они смогли нам об этом сообщить заранее.

Какие гарантии что у девушек во время работы всю будет именно так как Вы пишите?

Мы сделаем все, чтобы девушки которые с нами работают заработали много денег и чувствовали комфортно во время всего эскорт -сопровождения. Чем мы лучше будем делать свою работу тем возможно дольше девушки будут с нами сотрудничать.

Наши приоритеты

Мы очень заинтересованы в длительном сотрудничестве с девушками. То, что мы Вам можем частично или полностью оплатить проезд уже показывает, что мы не намерены тратить Ваше время зря. Результаты - Ваш заработок. Вы почувствуете уже в первые дни нашего сотрудничества.