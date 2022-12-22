Работа для девушек в Москве в сфере эскорта
Многие полагают, что эскорт работа и интим услуги – одно и то же. Я была уверена, что это не так. Ведь escort с английского означает «сопровождение». И ничего более.
Говорят, за границей осмелившийся на «продолжение банкета» клиент может с легкостью получить по щекам.
Так в чем же суть этого бизнеса?
Заказчик «арендует» эффектную спутницу на определенное время, как правило, на несколько часов. Причины обращения в агентство могут быть разными. Кто-то не желает тратить время на серьезные отношения, но надо выглядеть солидно в глазах коллег и партнеров. Кто-то стремится соблюсти деловой этикет на важном мероприятии, то есть прийти с парой.
Есть, наверно, еще какие-то причины, зачем мужчине понадобятся девочки эскорт модели, о которых я и не догадываюсь. Тем не менее в Европе спрос на такие услуги велик.
В нашей стране, конечно, все перевернуто с ног на голову. Под словом «эскорт» рекламируются сауны и массажные салоны. Однако девушкам, страстно желающим зарабатывать ужинами за чужой счет, а также мужчинам, ищущим спутницу на вечер, не стоит отчаиваться.
И тем, и другим надо обратиться не в эскорт агентство, а в элитное модельное агентство – оно то и окажется настоящим эскортом. По крайней мере, на первый взгляд.
Эскорт вакансии в Москве для девушек это первый шаг по дороге ведущей в новую жизнь
Объявлениями об эскорте пестрят все популярные и приличные сайты – kievgirl.club, www.irr.ru, www.rabota.ru, www.job.ru. Или самая популярная ‘ эскорт доска komsomolka.work, там всегда найдутся свежие эскорт вакансии.
Девушкам, ищущим работу, необходимо научиться сразу отсекать ненужные варианты. Как правило, хозяева саун и массажных салонов прибегают к небольшим уловкам – о том, какая именно интим работа в Москве предлагается, девушки узнают не по телефону, а на кастинг.
Работодатели обещают «золотые горы» и только высокооплачиваемая работа для девушек в сферу досуга в Москве. Вакансии для девушек в пределах МКАД. – бесплатного парикмахера, массажиста, одежду напрокат. И главное – огромный заработок без особых усилий...
Все это - пустые обещания, которые щедро раздают работодатели когда срочно требуются девушки на высокооплачиваемую работу эскориницей. Красивым и порядочным девушкам в саунах делать нечего.
В настоящих эскорт агентствах, которые почти всегда замаскированы под модельные, дабы их не путали с дешевыми заведениями, сразу предупреждают о нюансах. То есть о том, что 90% клиентов хотят больше, чем просто сопровождение, и неплохо заработать можно только оказанием интим услуг.
И вот я уже проверяю это на себе. Мое внимание обратила подработка с ежедневной оплатой в Москве.
Плюс мне понравились минимальные требования:
- Возраст от 18 до 35 лет.
- Рост не менее 165 см.
- Без лишнего веса.
- Желание работать.
- Опыт работы не обязателен.
В свою очередь эскорт агентство обещает:
Также было указано, что предоставляем бесплатное проживание в уютных апартаментах в элитном районе города. Большинство не подходили эскорт объявления потому что там предлагается работа девушек на постоянной основе. Что меня категорически не устраивало.
Высокооплачиваемая работа для девушек в Москве
Меня пригласили на кастинг. Проходит оно непосредственно на месте будущего трудоустройства – в неплохих апартаментах в центре города. Именно сюда приходят заказчики для того, чтобы выбрать девушку на вечер, потому что оценить «товар» по фото каталогу сложно
Оценивают, конечно, по одежке, так что ухоженный внешний вид – обязательное условие.
Кстати, возраст (27 лет), невысокий рост и отсутствие пышных форм никого не смущают. А в меру интеллигентная внешность и знание двух иностранных языков – дополнительный плюс.
В общем, работу я получила без особых усилий. Сразу осталась на первую рабочую смену. Была пятница. В 9 часов вечера появляются мои новые коллеги – девушки разного возраста и комплекции.
Вопреки ожиданиям увидеть здесь совсем юных красоток модельной внешности, вижу самых обычных особ, которых можно встретить в соседнем дворе.
Однако все стараются соблюдать дресс-код: скромно-элегантные вечерние платья либо узкие джинсы и эффектные топы.
Как стать эскортницей
Сажусь на мягкий кожаный диван и изучаю алкогольное меню – надо же немного и расслабиться. «Ты из чистого или рабочего эскорта?» – спрашивает меня ярко-рыжая загорелая девушка лет двадцати пяти.
От неожиданности вопроса теряю дар речи и усиленно хлопаю ресницами. «Понятно, новенькая. Чистый эскорт – это общение, и все. А рабочий – ну, кое-что еще... Так ты из какого?»
Новую знакомую зовут Милана, и работает она около пяти месяцев.
В Петербург приехала из глубинки, говорит, что мечтает открыть свой небольшой бизнес. Отложить нужную сумму на обычной работе не получалось, поэтому Милана пришла в эскорт. Объясняет, что новая деятельность затянула и уходить пока не хочется.
Кстати, большинство девушек, которых я здесь увидела, в обычной жизни вполне успешны и обеспечены. Почти все учатся и трудятся на основной работе, а вечером идут заниматься эскортом. Такая себе, ТОП популярная подработка для девушек в Москве, и признаюсь честно это отличный дополнительный заработок.
Есть даже такие, кто замужем и в агентство приходят ради развлечения...
Атмосфера довольно дружелюбная. Конфликты – большая редкость. «Рабочих», о которых говорила Милана, видно сразу. Они сидят отдельной группой у барной стойки, манерно пьют мартини и непрерывно курят тонкие сигареты.
В компанию «чистых» вступают редко, потому что считают их недотрогами. «Чистые» тоже не стремятся к общению и на «чужую территорию» не заходят.
Сколько зарабатывают в эскорте
Теперь о «крейзи-меню». Это расценки на услуги. Например,
Общение с девушкой наедине в стенах агентства стоит 5 тысяч рублей в час. Что входит в общение – всегда обсуждается с клиентом заранее. Работа для девушек на выезд из апартаментов – от 10 тысяч рублей. Процент нашей зарплаты составит 30% от указанной суммы.
Отдельным пунктом выделены «консумационные» коктейли – это дополнительный способ заработка.
Механизм прост – стоимость консумационного напитка увеличена в несколько раз. После оплаты угощения клиентом 50% выручки делятся между барменом и девушкой. Если за вечер «развести» кого-нибудь на пять таких коктейлей, можно заработать до 2,5 тысячи рублей.
Именно поэтому «чистые» девушки всеми силами стараются удержать клиента на месте, а не уезжать в другие рестораны, где консумации нет.
Работа для девушек эскорт моделью
Пока я внимательно изучаю названия коктейлей, приходят первые гости. Это три иностранца среднего возраста и солидного вида. Одеты стильно и дорого, курят сигары. Скорее всего, они здесь не в первый раз, потому что уверенно проходят к барной стойке и здороваются с «рабочими».
«Бесполезный вариант, – грустно констатирует Милана, – деньги есть, но просто разговоры их не интересуют». Оказывается, почти у каждой девушки, которая работает в агентстве больше трех месяцев, есть своя клиентура. «Постоянники» хорошо знают «ассортимент» и иногда делают заказ по телефону.
Для тех, кто приходит в апартаменты первый раз, в обязательном порядке устраивается парад-алле – то есть презентация всех, кто работает в агентстве. К 11 часам вечера в апартаментах уже около пятнадцати мужчин. В основном иностранцы.
Трое русских, изрядно приняв на грудь, несколько раз подряд заказывают «парад-алле», за который каждой девушке обещают по тысяче рублей. «Маловато», – разочарованно говорит кто-то из «чистых».
Меня пытаются научить в течение пяти секунд определить размер кошелька клиента по его внешнему виду. Прежде всего, надо обращать внимание на часы и сигареты. Соответственно, чем они дороже, тем больше можно заработать.
Работа для девушек на поток
Пока проходил мастер-класс, иностранцы, пришедшие раньше всех, собрались уезжать. Забирают с собой трех «рабочих». Оставшиеся без внимания девушки с завистью смотрят им вслед.
В любом агентстве есть счастливицы, которых выбирают чаще других независимо от внешности. В чем секрет – мне лично осталось непонятно.
Для того чтобы заработать, таким девушкам не нужно прилагать особых усилий” Тем же, кто менее удачлив, приходится напрягаться. На протяжении всего вечера Юлиана, симпатичная худенькая брюнетка с большими карими глазами, ни разу не присела отдохнуть.
Как только гости усаживаются за столик, она без приглашения тут же присоединяется к их компании. «Наглость - второе счастье», – вздыхает Милана. Минут через десять, Юлиана уже пьет свой первый коктейль. Процесс пошел.
Говорят, в консумации ей нет равных, и за вечер она может выпить до 20 коктейлей. А еще у нее договоренность с барменом, который заменяет алкоголь соком, чтобы не опьянеть.
Истории эскортни
Однажды счет за угощения был настолько велик, что клиент отказался платить. В течение часа девушка уговаривала его рассчитаться. И уговорила! С тех пор ее в агентстве уважают, стараются подражать.
Кстати, если бы уговоры не подействовали, оплачивать счет пришлось бы самой Юлиане. Это правило распространяется на всех девушек. Нередко гости заведения влюбляются в тех, кто там работает.
Приходят с шикарными букетами, приносят подарки. Уговаривают встретиться вне агентства. На этот случай руководством предусмотрены четкие правила: никаких нерабочих отношений.
Оставлять номера телефонов строго запрещено!
За нарушения предусмотрены штрафы. Оно и понятно – если девушка станет зарабатывать на стороне, все деньги пройдут мимо кассы.
Официант приносит мне бокал шампанского. Это знак внимания от одного пожилого иностранца. Мне надо подойти к его столику. «Новеньким везет», – многозначительно вздыхает Милана.
Стараюсь держать осанку, сажусь. Незнакомец оказался швейцарцем Анри. Я решила блеснуть знанием французского языка, что немедленно принесло мне бонус – консумационный коктейль.
Ура, первый заработок почти в кармане!
Анри расспрашивает меня о том, давно ли я работаю, нравится ли мне тут. Отмечает мой французский акцент. Непринужденно заказываю второй коктейль. Анри сразу пытается понять, но что он может рассчитывать, пригласив меня в качестве спутницы на ужин с деловыми партнерами.
Уверенно объясняю, что только на сопровождение. Замечаю досаду на его лице. Честно говоря, очень неловкая ситуация. Пытаюсь объяснить, что в агентстве есть девушки, готовые на большее.
Однако у Анри весомый аргумент в мою пользу – никто другой здесь не говорит по-французски. Для него это важно. В итоге приходим к консенсусу: я пообещала после ужина оставить свой номер телефона (пришлось пойти на риск ради того, чтоб не уйти домой с пустыми руками).
Анри приносят счет, куда уже включили стоимость моего выезда.
Через пять минут получаю конверт со своими «процентами» – ровно три тысячи рублей. Зарплату за выпитые коктейли мне выдадут на следующий день.
Работа эскорт сопровождение без секса это миф!
Деловой ужин заказчика проходит в элитном ресторане на улице Рубинштейна. Все участники также со спутницами. Из агентств они или нет – понять сложно. Разговор исключительно на французском, кроме меня из девушек никто ничего не понимает.
Собственно, много от нас и не требуется – улыбаться и кивать головой. Через час начинаю скучать и украдкой смотреть на часы. Наконец, после очередного тоста кто-то из иностранцев предлагает переместиться в ночной клуб. Такая перспектива меня совсем не радует, ведь завтра к 9 утра на работу.
Судорожно ищу отговорку, чтобы не ехать – по правилам за мою «аренду» заплачено, и я должна отработать до конца. К счастью, у Анри рано утром самолет в Цюрих, и ехать в клуб вместе со всеми он не собирается. «Пойдем, я посажу тебя на такси», – небрежно бросает он.
Стараюсь не показывать радости, боюсь обидеть галантного клиента. Выходим на улицу. Анри открывает дверь машины, кладет мне в руки чаевые - 50 евро. Целует в щеку.
- «Спасибо за прекрасный вечер. Я позвоню тебе завтра утром» – вот и все, свобода. Это самая прибыльная работа для молодых девушек в Москве которую мне приходилось когда-либо встречать в моей жизни!
Работа для девушек на выезд Москва
Примерно в 1:30 ночи мы попрощались с гостями вечеринки и покинули заведение. При входе нас ожидало такси, которое доставило нас по месту назначения за 10 минут. Это был шикарный отель пятизвездочный отель Четыре Сезона расположенный в самом сердце Москвы на Охотном ряду.
- Внешний вид не должен быть вызывающим.
- Обязательно при себе иметь паспорт.
- Запомнить имя и номер комнаты клиента.
Важные правила при работе на выезд к клиенту!
- Не оставляй сумочку пока в душе.
- Деньги сразу надо брать наперед.
- После расчета отправить смс оператору.
- Поставить будильник на 10 минут до окончания.
Выгодная работа в эскорте в Москве
Итак, можем подвести итоги на сколько выгодная высокооплачиваемая работа в сфере досуга сегодня мне повезло, и за 6 часов работы в эскорте удалось заработать 5 тысяч рублей. Еще полторы за коктейли должны выдать завтра. Дополнительный бонус – вкусный ужин в дорогом ресторане.
Возможность почувствовать себя настоящей леди из высшего общества. Из очевидных минусов – от хождения на шпильках безумно болят ноги. Волосы пропахли сигаретным дымом, а новое платье испорчено красным вином.
Несмотря на то, что я не сделала ничего «такого», на душе как-то неприятно. Острое чувство, что меня использовали. В общем, быть живым товаром мне не понравилось. Работа в сфере эскорта для девушек это чуть ли не последний шанс где можно заработать на машину и квартиру.
Работа для девушек в сфере меня. На вкусный ужин я и сама как-нибудь заработаю
Работа в Москве для девушек
В завершении хочу сказать что мне очень понравилось работать в эскорт агентстве, при условии что это профессионалы! Недавно видела, к ним и сейчас приглашаются девушки на работу, по-прежнему осталась разная ценовая политика, в зависимости от внешних данных девушки.
Если кому-то нужна работа девушкам в Москве в этой категории доски бесплатных объявлений всегда есть свежие вакансии эскорт моделям.