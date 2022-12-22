Многие полагают, что эскорт работа и интим услуги – одно и то же. Я была уверена, что это не так. Ведь escort с английского означает «сопровождение». И ничего более.

Говорят, за границей осмелившийся на «продолжение банкета» клиент может с легкостью получить по щекам.

Так в чем же суть этого бизнеса?

Заказчик «арендует» эффектную спутницу на определенное время, как правило, на несколько часов. Причины обращения в агентство могут быть разными. Кто-то не желает тратить время на серьезные отношения, но надо выглядеть солидно в глазах коллег и партнеров. Кто-то стремится соблюсти деловой этикет на важном мероприятии, то есть прийти с парой.

Есть, наверно, еще какие-то причины, зачем мужчине понадобятся девочки эскорт модели, о которых я и не догадываюсь. Тем не менее в Европе спрос на такие услуги велик.

В нашей стране, конечно, все перевернуто с ног на голову. Под словом «эскорт» рекламируются сауны и массажные салоны. Однако девушкам, страстно желающим зарабатывать ужинами за чужой счет, а также мужчинам, ищущим спутницу на вечер, не стоит отчаиваться.

И тем, и другим надо обратиться не в эскорт агентство, а в элитное модельное агентство – оно то и окажется настоящим эскортом. По крайней мере, на первый взгляд.

Эскорт вакансии в Москве для девушек это первый шаг по дороге ведущей в новую жизнь

Объявлениями об эскорте пестрят все популярные и приличные сайты – kievgirl.club, www.irr.ru, www.rabota.ru, www.job.ru. Или самая популярная ‘ эскорт доска komsomolka.work, там всегда найдутся свежие эскорт вакансии.

Девушкам, ищущим работу, необходимо научиться сразу отсекать ненужные варианты. Как правило, хозяева саун и массажных салонов прибегают к небольшим уловкам – о том, какая именно интим работа в Москве предлагается, девушки узнают не по телефону, а на кастинг.

Работодатели обещают «золотые горы» и только высокооплачиваемая работа для девушек в сферу досуга в Москве. Вакансии для девушек в пределах МКАД. – бесплатного парикмахера, массажиста, одежду напрокат. И главное – огромный заработок без особых усилий...

Все это - пустые обещания, которые щедро раздают работодатели когда срочно требуются девушки на высокооплачиваемую работу эскориницей. Красивым и порядочным девушкам в саунах делать нечего.

В настоящих эскорт агентствах, которые почти всегда замаскированы под модельные, дабы их не путали с дешевыми заведениями, сразу предупреждают о нюансах. То есть о том, что 90% клиентов хотят больше, чем просто сопровождение, и неплохо заработать можно только оказанием интим услуг.

И вот я уже проверяю это на себе. Мое внимание обратила подработка с ежедневной оплатой в Москве.

Плюс мне понравились минимальные требования:

Возраст от 18 до 35 лет.

Рост не менее 165 см.

Без лишнего веса.

Желание работать.

Опыт работы не обязателен.

В свою очередь эскорт агентство обещает:

Небольшой дружный коллектив.

Высокий доход от 600 000 рублей в месяц.

Гибкий график.

Также было указано, что предоставляем бесплатное проживание в уютных апартаментах в элитном районе города. Большинство не подходили эскорт объявления потому что там предлагается работа девушек на постоянной основе. Что меня категорически не устраивало.

Высокооплачиваемая работа для девушек в Москве

Меня пригласили на кастинг. Проходит оно непосредственно на месте будущего трудоустройства – в неплохих апартаментах в центре города. Именно сюда приходят заказчики для того, чтобы выбрать девушку на вечер, потому что оценить «товар» по фото каталогу сложно

Итак, собеседование...

Оценивают, конечно, по одежке, так что ухоженный внешний вид – обязательное условие.

Кстати, возраст (27 лет), невысокий рост и отсутствие пышных форм никого не смущают. А в меру интеллигентная внешность и знание двух иностранных языков – дополнительный плюс.

В общем, работу я получила без особых усилий. Сразу осталась на первую рабочую смену. Была пятница. В 9 часов вечера появляются мои новые коллеги – девушки разного возраста и комплекции.

Вопреки ожиданиям увидеть здесь совсем юных красоток модельной внешности, вижу самых обычных особ, которых можно встретить в соседнем дворе.

Однако все стараются соблюдать дресс-код: скромно-элегантные вечерние платья либо узкие джинсы и эффектные топы.

Как стать эскортницей

Сажусь на мягкий кожаный диван и изучаю алкогольное меню – надо же немного и расслабиться. «Ты из чистого или рабочего эскорта?» – спрашивает меня ярко-рыжая загорелая девушка лет двадцати пяти.

От неожиданности вопроса теряю дар речи и усиленно хлопаю ресницами. «Понятно, новенькая. Чистый эскорт – это общение, и все. А рабочий – ну, кое-что еще... Так ты из какого?»

Новую знакомую зовут Милана, и работает она около пяти месяцев.

В Петербург приехала из глубинки, говорит, что мечтает открыть свой небольшой бизнес. Отложить нужную сумму на обычной работе не получалось, поэтому Милана пришла в эскорт. Объясняет, что новая деятельность затянула и уходить пока не хочется.

Кстати, большинство девушек, которых я здесь увидела, в обычной жизни вполне успешны и обеспечены. Почти все учатся и трудятся на основной работе, а вечером идут заниматься эскортом. Такая себе, ТОП популярная подработка для девушек в Москве, и признаюсь честно это отличный дополнительный заработок.

Есть даже такие, кто замужем и в агентство приходят ради развлечения...

Атмосфера довольно дружелюбная. Конфликты – большая редкость. «Рабочих», о которых говорила Милана, видно сразу. Они сидят отдельной группой у барной стойки, манерно пьют мартини и непрерывно курят тонкие сигареты.

В компанию «чистых» вступают редко, потому что считают их недотрогами. «Чистые» тоже не стремятся к общению и на «чужую территорию» не заходят.

Сколько зарабатывают в эскорте

Теперь о «крейзи-меню». Это расценки на услуги. Например,

Общение с клиентами. Эскорт знакомства.

Общение с девушкой наедине в стенах агентства стоит 5 тысяч рублей в час. Что входит в общение – всегда обсуждается с клиентом заранее. Работа для девушек на выезд из апартаментов – от 10 тысяч рублей. Процент нашей зарплаты составит 30% от указанной суммы.

Отдельным пунктом выделены «консумационные» коктейли – это дополнительный способ заработка.

Механизм прост – стоимость консумационного напитка увеличена в несколько раз. После оплаты угощения клиентом 50% выручки делятся между барменом и девушкой. Если за вечер «развести» кого-нибудь на пять таких коктейлей, можно заработать до 2,5 тысячи рублей.

Именно поэтому «чистые» девушки всеми силами стараются удержать клиента на месте, а не уезжать в другие рестораны, где консумации нет.

Работа для девушек эскорт моделью

Пока я внимательно изучаю названия коктейлей, приходят первые гости. Это три иностранца среднего возраста и солидного вида. Одеты стильно и дорого, курят сигары. Скорее всего, они здесь не в первый раз, потому что уверенно проходят к барной стойке и здороваются с «рабочими».

«Бесполезный вариант, – грустно констатирует Милана, – деньги есть, но просто разговоры их не интересуют». Оказывается, почти у каждой девушки, которая работает в агентстве больше трех месяцев, есть своя клиентура. «Постоянники» хорошо знают «ассортимент» и иногда делают заказ по телефону.

Для тех, кто приходит в апартаменты первый раз, в обязательном порядке устраивается парад-алле – то есть презентация всех, кто работает в агентстве. К 11 часам вечера в апартаментах уже около пятнадцати мужчин. В основном иностранцы.

Трое русских, изрядно приняв на грудь, несколько раз подряд заказывают «парад-алле», за который каждой девушке обещают по тысяче рублей. «Маловато», – разочарованно говорит кто-то из «чистых».

Меня пытаются научить в течение пяти секунд определить размер кошелька клиента по его внешнему виду. Прежде всего, надо обращать внимание на часы и сигареты. Соответственно, чем они дороже, тем больше можно заработать.

Работа для девушек на поток

Пока проходил мастер-класс, иностранцы, пришедшие раньше всех, собрались уезжать. Забирают с собой трех «рабочих». Оставшиеся без внимания девушки с завистью смотрят им вслед.

В любом агентстве есть счастливицы, которых выбирают чаще других независимо от внешности. В чем секрет – мне лично осталось непонятно.

Для того чтобы заработать, таким девушкам не нужно прилагать особых усилий” Тем же, кто менее удачлив, приходится напрягаться. На протяжении всего вечера Юлиана, симпатичная худенькая брюнетка с большими карими глазами, ни разу не присела отдохнуть.

Как только гости усаживаются за столик, она без приглашения тут же присоединяется к их компании. «Наглость - второе счастье», – вздыхает Милана. Минут через десять, Юлиана уже пьет свой первый коктейль. Процесс пошел.

Говорят, в консумации ей нет равных, и за вечер она может выпить до 20 коктейлей. А еще у нее договоренность с барменом, который заменяет алкоголь соком, чтобы не опьянеть.

Истории эскортни

Однажды счет за угощения был настолько велик, что клиент отказался платить. В течение часа девушка уговаривала его рассчитаться. И уговорила! С тех пор ее в агентстве уважают, стараются подражать.

Кстати, если бы уговоры не подействовали, оплачивать счет пришлось бы самой Юлиане. Это правило распространяется на всех девушек. Нередко гости заведения влюбляются в тех, кто там работает.

Приходят с шикарными букетами, приносят подарки. Уговаривают встретиться вне агентства. На этот случай руководством предусмотрены четкие правила: никаких нерабочих отношений.

Оставлять номера телефонов строго запрещено!

За нарушения предусмотрены штрафы. Оно и понятно – если девушка станет зарабатывать на стороне, все деньги пройдут мимо кассы.

Официант приносит мне бокал шампанского. Это знак внимания от одного пожилого иностранца. Мне надо подойти к его столику. «Новеньким везет», – многозначительно вздыхает Милана.

Стараюсь держать осанку, сажусь. Незнакомец оказался швейцарцем Анри. Я решила блеснуть знанием французского языка, что немедленно принесло мне бонус – консумационный коктейль.

Ура, первый заработок почти в кармане!

Анри расспрашивает меня о том, давно ли я работаю, нравится ли мне тут. Отмечает мой французский акцент. Непринужденно заказываю второй коктейль. Анри сразу пытается понять, но что он может рассчитывать, пригласив меня в качестве спутницы на ужин с деловыми партнерами.

Уверенно объясняю, что только на сопровождение. Замечаю досаду на его лице. Честно говоря, очень неловкая ситуация. Пытаюсь объяснить, что в агентстве есть девушки, готовые на большее.

Однако у Анри весомый аргумент в мою пользу – никто другой здесь не говорит по-французски. Для него это важно. В итоге приходим к консенсусу: я пообещала после ужина оставить свой номер телефона (пришлось пойти на риск ради того, чтоб не уйти домой с пустыми руками).

Анри приносят счет, куда уже включили стоимость моего выезда.

Через пять минут получаю конверт со своими «процентами» – ровно три тысячи рублей. Зарплату за выпитые коктейли мне выдадут на следующий день.

Работа эскорт сопровождение без секса это миф!

Деловой ужин заказчика проходит в элитном ресторане на улице Рубинштейна. Все участники также со спутницами. Из агентств они или нет – понять сложно. Разговор исключительно на французском, кроме меня из девушек никто ничего не понимает.

Собственно, много от нас и не требуется – улыбаться и кивать головой. Через час начинаю скучать и украдкой смотреть на часы. Наконец, после очередного тоста кто-то из иностранцев предлагает переместиться в ночной клуб. Такая перспектива меня совсем не радует, ведь завтра к 9 утра на работу.

Судорожно ищу отговорку, чтобы не ехать – по правилам за мою «аренду» заплачено, и я должна отработать до конца. К счастью, у Анри рано утром самолет в Цюрих, и ехать в клуб вместе со всеми он не собирается. «Пойдем, я посажу тебя на такси», – небрежно бросает он.

Стараюсь не показывать радости, боюсь обидеть галантного клиента. Выходим на улицу. Анри открывает дверь машины, кладет мне в руки чаевые - 50 евро. Целует в щеку.

- «Спасибо за прекрасный вечер. Я позвоню тебе завтра утром» – вот и все, свобода. Это самая прибыльная работа для молодых девушек в Москве которую мне приходилось когда-либо встречать в моей жизни!

Работа для девушек на выезд Москва

Примерно в 1:30 ночи мы попрощались с гостями вечеринки и покинули заведение. При входе нас ожидало такси, которое доставило нас по месту назначения за 10 минут. Это был шикарный отель пятизвездочный отель Четыре Сезона расположенный в самом сердце Москвы на Охотном ряду.

Внешний вид не должен быть вызывающим.

Обязательно при себе иметь паспорт.

Запомнить имя и номер комнаты клиента.

Важные правила при работе на выезд к клиенту!

Не оставляй сумочку пока в душе.

Деньги сразу надо брать наперед.

После расчета отправить смс оператору.

Поставить будильник на 10 минут до окончания.

Это самое главное!

Выгодная работа в эскорте в Москве

Итак, можем подвести итоги на сколько выгодная высокооплачиваемая работа в сфере досуга сегодня мне повезло, и за 6 часов работы в эскорте удалось заработать 5 тысяч рублей. Еще полторы за коктейли должны выдать завтра. Дополнительный бонус – вкусный ужин в дорогом ресторане.

Возможность почувствовать себя настоящей леди из высшего общества. Из очевидных минусов – от хождения на шпильках безумно болят ноги. Волосы пропахли сигаретным дымом, а новое платье испорчено красным вином.

Несмотря на то, что я не сделала ничего «такого», на душе как-то неприятно. Острое чувство, что меня использовали. В общем, быть живым товаром мне не понравилось. Работа в сфере эскорта для девушек это чуть ли не последний шанс где можно заработать на машину и квартиру.

Работа для девушек в сфере меня. На вкусный ужин я и сама как-нибудь заработаю

Работа в Москве для девушек

В завершении хочу сказать что мне очень понравилось работать в эскорт агентстве, при условии что это профессионалы! Недавно видела, к ним и сейчас приглашаются девушки на работу, по-прежнему осталась разная ценовая политика, в зависимости от внешних данных девушки.

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А меня пока что хватает эскорт туров в Европу!