Как заставить себя работать утром, если вы - сова?

Давно уже бытует мнение, что люди по своим биологическим часам делятся на сов и жаворонков. Если жаворонки - ранние пташки, без труда встают с первыми солнечными лучами и трудятся до обеда, после заметно сбавляют обороты, а вечером уже сладко спят, то у сов активность начинается примерно после обеда, зато длится до полуночи.

Но большинство начальников предпочитает, чтобы работники являлись на работу в семь-восемь-девять часов утра.

Как тут быть совам?

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Впадать в панику не надо! Лучше заранее подготовьтесь к тому, что на рабочее место вы придете не выспавшимся человеком, и кое-что подготовьте заранее, чтобы уж совсем не клевать носом, а хотя бы изображать рабочую деятельность.

№1 Приготовься заранее

Первое - приготовьте все вещи, что могут вам понадобиться с утра, сейчас, вечером, пока вы ещё полны сил. Повесьте на вешалку или на спинку стула одежду, почистите ботинки, соберите необходимые документы, проверьте наличие ключей от дома и машины неподалеку от себя.

Утром, двигаясь на автопилоте, вы сможете спокойно собраться и ничего не забыть!

№2 Заведи заместителя

Второе - поскольку утром вы будете просыпаться и раскачиваться долго, а рабочие процессы ждать не будут, лучше написать для себя мини-шпаргалку:

Кому в первую очередь позвонить, с какими документами поработать.

Куда съездить после обеда, а кого - вызвать к себе до перерыва.

И после разметьте эти пункты в порядке приоритетности:

Что сделать первым.

А что оставить на потом.

Задачи которые поручить кому-то из коллег.

№3 С утра береги силы

Третье - оказавшись на рабочем месте, не надо сразу приниматься за дела, требующие массы энергии и внимания. Часы наибольшей активности у сов пригодятся на промежуток с полудня до девяти вечера, и сложные задачи отложите на это время.

А утром, на сонную голову, займитесь рутинными делами: проверьте почту и автоответчик, просмотрите бегло документы!

№4 Найди общий язык с начальством

Четвертое - если возможно, договоритесь с руководством или коллегами, чтобы часть работы вы могли доделывать дома. Если это позволят,

будет очень хорошо.

Однако в этом случае стоит подумать о том, когда вы будете трудиться дома и будет ли оставаться время на сон. Приступать к работе после сытного ужина - не лучшая идея: вас скорее потянет вздремнуть, чем разбираться в графиках и таблицах.

Так что лучше после еды немного отдохнуть, а после начать трудовые свершения!

№5 Согласуй удобный график работы

И пятое - опять же, если руководство на вашем месте работы вполне лояльное к просьбам сотрудников и охотно идущее навстречу. Вы можете попросить немного изменить лично ваш рабочий график и разрешить вам приходить на час позже. А также покидать рабочее место на час позже.

Такой сдвиг даст вам возможность и подольше поспать утром, и побольше поработать вечером. Плюс это будут самые продуктивные часы. Или же вовсе попросите хотя бы два-три дня в неделю не присутствовать в офисе, а работать на дому.