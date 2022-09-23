Чем больше страсти, тем жарче секс. Но что делать, если парень слегка остыл и больше не заводится с пол оборота? Не переживай – это нормально. Со временем огонь желания может начать угасать, главное – не дать ему затухнуть полностью. А в идеале – нужно сделать так, чтобы огонь запылал с новой силой. И тебе это удастся, если будешь придерживаться важных правил.

Как соблазнить парня?

Мужчины очень неприхотливы в плане секса – по крайней мере, большинство. Так что ничего особенно сложного делать не придется.

Но сначала тебе нужно узнать и запомнить, что возбуждает парней сильнее всего: красивое женское тело;

томный голос;

плавные движения;

намеки на секс;

откровенные разговоры;

сексуальные умения;

инициативность в постели.

Скука в сексе – это всегда плохо. Твоя главная задача – устранить однообразие. Ваши отношения станут значительно крепче и доверительнее, как только ты внесешь в интим новые возбуждающие приемы.

А высший пилотаж – это возбудить парня еще до того, как дело дойдет до постели. Даже одно вовремя сказанное слово может настроить его на сексуальный лад – и тогда последующая близость будет безумно горячей.

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Как возбудить мужчину словами?

Практически все парни любят получать комплименты. Здесь важно обойтись без явных преувеличений. Допустим, у твоего парня небольшой член. Как сделать комплимент? Очень просто – с восхищением в голосе скажи, какой он твердый и как ты жаждешь ощутить его внутри себя.

Возбуждающие слова – примеры: У тебя такое сексуальное тело!

Обожаю твой член – хочу ощутить его у себя во рту.

Накажешь сегодня свою плохую девочку?

Этой ночью я исполню любые твои желания…

Я вся теку, когда представляю, как ты входишь в меня.

На мне красивые ажурные трусики. Хочешь стянуть их?

Я думаю только о том, как оказаться с тобой в постели.

Не бойся говорить пошлые и откровенные вещи. Описывай в подробностях ласки, которые будешь ему дарить. Говори, как хорош твой парень в постели – какой он ненасытный и сексуальный. А чтобы совсем свести его с ума, добавь, что он лучший любовник на земле.

Эротические фантазии

Еще эффективный способ распалить партнера перед сексом – поделиться своими потаенными развратными мечтами. Раздразнить мужчину словами предельно просто – произноси фразы приглушенным сексуальным голосом и смотри на него игривым взглядом. Смакуй все детали – даже самые, казалось бы, незначительные.

Прекрасно, если сможешь описать свою фантазию в форме короткого пошлого рассказа. Парень должен ясно представить все то, что ты описываешь. Можешь показывать на себе или на нем те виды ласк, которые тебя безумно заводят. А потом попроси партнера рассказать о его распутных фантазиях.

Не забрасывай парня длинными вопросами. Слушай внимательно и демонстрируй заинтересованность. А потом смело предлагай воплотить ваши эротические фантазии в жизнь – причем немедленно. Вряд ли мужчина откажется от такого приятного предложения. Можно растянуть эту игру – например, исполнять желания друг друга только один раз в неделю.

Как заести парня во время поцелуя

Как завести парня минетом?

Оральный секс – стопроцентный способ возбудить мужчину. Когда твои губы окажутся на головке члена, его мысли будут направлены только в одну сторону – поскорее овладеть тобой с неистовой страстью. Но оральным сексом нужно заниматься с душой – если будешь показывать брезгливость, парень точно не расслабится и не заведется.

Как делать минет: использовать съедобный лубрикант (слюны обычно не хватает);

ласкать языком не только половой член, но и мошонку;

помогать себе рукой – сжимать ствол пениса, гладить яички, проводить

пальцами по промежности;

заглатывать по возможности глубоко;

причмокивать и издавать сексуальные звуки.

Помни, что главная эрогенная зона у мужчин – это головка члена. Прикасайся к ней кончиком языка, облизывай и всасывай нежно губами. Замечательно, если у тебя есть секс-игрушки. Партнер воспарит на небеса сексуального экстаза, если проведешь вибропулей или вибратором по головке.

Парень должен видеть, что ты тоже кайфуешь от процесса. Ты должна постараться возбудить парня поведением прямо во время минета. Можно изгибаться, постанывать, смотреть партнеру в глаза. Не старайся закончить быстрее – растягивай удовольствие. Если хочешь поскорее заняться обычным сексом – скажи: «Ты безумно меня заводишь. Хочу, чтобы ты вошел в меня!»

Как возбудить парня поведением

Как соблазнить мужчину стриптизом?

От лицезрения обнаженного женского тела у всех парней мгновенно поднимается настроение – и не только. Подготовься к роскошному стриптизу – удиви его и заставь восхищаться собой. Твой обольстительный танец станет заменой прелюдии – и после стриптиза вы сразу сможете перейти к страстному соитию.

Чтобы все получилось идеально, заранее подбери эффектное нижнее белье. Лучше всего приобрести новый комплект – в секс-шопах можно найти множество шикарных моделей эротического белья. Хочешь перчинки? Тогда выбери трусики или боди с прорезью, которые не надо снимать даже во время секса.

Как организовать домашний стриптиз: устрой парню романтический ужин;

поставь красивую нежную музыку;

приглуши свет в комнате;

попроси его расслабиться;

медленно танцуй, постепенно избавляясь от одежды.

Женщина, которая не стесняется своего тела, всегда привлекательна для мужчин. Забудь о комплексах и отдайся музыке. Двигайся плавно и эротично. Примерно на середине танца подойди к парню и проведи рукой по его члену. Присядь на колени, обними и поцелуй. Затем поднимись и продолжай танцевать.

Как распалить парня в постели?

Чтобы секс не превратился в рутину, нужно пробовать новые приемы и виды эротической стимуляции. Недостаточно просто поднять у парня член, надо еще сделать так, чтобы эрекция длилась долго, а само соитие закончилось твоим бурным оргазмом. Ведь именно твое удовольствие – это главная цель, не так ли?

Эротический массаж

Начни с простого – сделай партнеру приятный массаж! Сначала пусть это будут невинные поглаживания спины и плеч. Когда парень расслабится, попроси его перевернуться на спину. Увлажни руки массажным маслом или интимной смазкой и приступай к интимным ласкам – гладь половой член, мошонку и промежность.

Подключай губы и язык! Но не переходи сразу к минету. Целуй тело парня – грудь, соски, живот. А в это время пальчиками ласкай половой член – мягко и нежно. От легких прикосновений его возбуждение начнет быстро расти. К моменту, когда перейдешь к напористым ласкам, парень уже не сможет сдерживать стоны. Не жалей смазки – член должен быть влажным, тогда партнер испытает больше яркого наслаждения.

Ролевая игра

Это вариант для смелых и активных пар. Сюжет ролевой игры стоит продумать заранее, чтобы в ответственный момент не отвлекаться на рассуждения. Необязательно устраивать мужчине сюрприз – можно заранее поинтересоваться, какие женские образы вызывают у него острый интерес.

Варианты ролей: преподаватель и студентка;

преступник и жертва;

преступник и девушка-полицейский;

начальник и подчиненная;

сантехник и хозяйка дома;

пациент и медсестра;

клиент и ночная бабочка.

Хочешь максимальной реалистичности? Зайти на сайт секс-шопа и выбери подходящие костюмы для ролевых игр. Если жалко денег, просто подбери соответствующую одежду из своего гардероба. Даже если в образе предстанешь только ты, игра все равно доставит обоим массу удовольствия.

Для ролевых развлечений в стиле пет плей понадобятся дополнительные атрибуты. Суть таких игр заключается в том, что один из партнеров примеряет на себя образ животного. Вжиться в роль помогут пушистые ушки на ободке. А еще стоит использовать анальную пробку с меховым хвостиком.

БДСМ

Если у мужчины есть склонности к доминированию или подчинению в постели, то ты легко его заведешь, предложив секс в стиле садо-мазо. Главное – не ошибиться с распределением ролей. Поинтересуйся у парня, вызывают ли у него сексуальное желание мысли об унижениях и боли. Если партнер жаждет подчиняться, значит, ему идеально подходит роль секс-раба.

Понять, что мужчина прирожденный доминант, тоже несложно. Обычно в постели твой парень демонстрирует власть, хватает тебя за волосы во время минета, действует жестко и напористо? Если все так, значит, он сможет филигранно исполнить роль строгого и властного хозяина в БДСМ-игре.

Как быстро возбудить мужчину-раба: связать с помощью веревок или сцепить руки наручниками;

выпороть – плеткой, стеком или другим девайсом для безопасной порки;

заставить выполнять приказы с сексуальным уклоном;

не разрешать кончать в течение определенного времени;

унижать – плевками в рот, пощечинами, шлепками по ягодицам;

осуществить анальное проникновение с помощью страпона.

Чтобы завести мужчину-доминанта, тебе нужно просто демонстрировать покорность. Скажи ему, что готова выполнить каждое его пожелание. Умоляй его прикасаться к любым эрогенным точкам на твоем теле. Говори, что жаждешь быть его рабыней. Но, конечно, это все нужно делать только в том случае, если тебе самой хочется.

Какие девайсы использовать: флоггер, плетка – для качественной порки;

наручники, набор для бондажа – для жесткой фиксации тела;

кляп для рта – чтобы лишить возможности говорить;

повязка на глаза – для создания нужной атмосферы;

пуховка для щекотания – для легких пыток;

электростимулятор – для жесткого воздействия током;

секс-игрушки больших размеров – для фистинга.

Перед БДСМ-сессией следует придумать стоп-слово – звучное и короткое. Его произнесет тот, кому достанется роль раба, если вдруг почувствует страх или слишком сильную боль. Перед игрой обсудите все нюансы – каждый должен озвучить секс-приемы, которые считает недопустимыми.

Позиции для жаркого секса

От выбора позы зависит степень наслаждения обоих партнеров. Сильный пол обожает наблюдать за тем, как напряженный член входит в соблазнительное тело партнерши. Так что логично предположить, что если выберешь позу догги-стайл, точно не ошибешься. Тебе даже не надо думать, как привлечь внимание парня – просто опустись перед ним на колени и повернись попкой.

Мужчин возбуждают позы: догги-стайл – девушка опирается на локти и колени, а партнер пристраивается позади;

миссионерская поза с высоко поднятыми ногами – девушка лежит на спине, парень находится сверху;

стоя у стола – партнерша опускается грудью на стол, а мужчина стоит позади и придерживает ее за ягодицы;

наездница – партнер ложится на спину, девушка садится сверху и активно двигает бедрами;

69 – партнеры располагаются валетом и одновременно ласкают друг друга орально.

Чтобы завести мужчину непосредственно во время секса, ты должна двигаться и издавать звуки наслаждения. К слову, это поможет тебе самой раскрепоститься и испытать больше удовольствия от интимной близости. Можешь не просто стонать, но и описывать свои ощущения – говори, как тебе хорошо, проси не останавливаться.

Возбуждающие средства

Случается, что у мужчины никак не получается завестись – может быть, он в плохом настроении, устал или слишком понервничал на работе. Но и в этом случае есть способ настроить партнера на умопомрачительный секс. Тебе понадобится лубрикант с эффектом возбуждения. Купить такой можно в любом интим-магазине.

В самом начале прелюдии нанеси немного смазки на гениталии партнера – головку и ствол полового члена. Хочешь сама испытать максимум кайфа от близости? Тогда не забудь нанести лубрикант на клитор. Через несколько минут кровь начнет приливать к интимной зоне – и чувствительность эрогенных точек повысится.

Девайсы для возбуждения

Многие пары пользуются кольцами для эрекции, потому что это недорого, быстро и удобно. Девайс нужно аккуратно надеть на половой член и закрепить у основания ствола. Кольцо пережмет кровеносные сосуды, и пенис начнет расти буквально на глазах. Член станет и длиннее, и толще, а еще – укрепится эрекция. Мужчина при этом испытает массу приятных ощущений. А если хочешь, чтобы парень долго не кончал, используй кольцо с петелькой для яичек.

Еще удобный способ возбудить парня перед сексом – использовать гидропомпу. Пригласи партнера принять ванну и захвати с собой эту компактную штучку. Когда половой член окажется под водой, надень на него помпу и несколько раз надави по направлению к лобку. Парень почувствует мощный прилив сексуального возбуждения за счет притока крови к половой зоне.

Как возбудить парня по переписке?

Теперь ты знаешь, как завести партнера, когда находишься рядом. А если он далеко? Это не проблема – разогреть парня можно и без личного присутствия – через телефон или интернет. Но сразу возникает вопрос – стоит ли отправлять свои обнаженные фотографии? Не рискуй. Если вдруг расстанешься с парнем, то можешь стать жертвой шантажа.

Конечно, самый простой способ завести мужчину через личные сообщения – показать ему себя во всей красе. Есть отличный вариант – сфотографируйся ню таким способом, чтобы не было видно лица. А еще лучше – сделай несколько снимков с разными частями тела. Тогда даже в случае расставания ты ничем не рискуешь.

Распалить мужчину на расстоянии можно и просто текстовыми сообщениями. Лучше не использовать социальные сети – переписку могут вскрыть. А вот смс-ки – более надежный вариант. Пиши о том, как сильно ждешь встречи. Описывай в деталях вашу предстоящую ночь любви. Подзадоривай пошлыми комплиментами.

Что возбуждает мужчин мгновенно?

Не хочешь практиковаться в соблазнении? Жаждешь заполучить парня здесь и сейчас? Тогда отбрось смущение и прямо скажи мужчине, что мечтаешь оказаться с ним в постели. Не намекай, а говори так, словно он уже в твоей власти.

Чтобы повысить шансы на успех, используй хитрости: прикасайся к парню пальчиками;

говори нежным голосом с нотками хрипотцы;

мягко улыбайся;

смотри на его глаза и губы;

предложи удобное место для секса.

Если нужно быстро завести парня по переписке, действуй примерно так же – отправь эффектное фото своего полуобнаженного тела и дополни снимок сообщением с предложением заняться сексом немедленно. С огромной долей вероятности, мужчина пойдет навстречу – и уже этим вечером ты окажешься в его объятиях.

И самый простой вариант – начни приставать первой. Нежно обними, прижмись всем телом, произнеси приглушенным голосом возбуждающие слова. Прикоснись губами к его губам, потом опустись ниже, приласкай половой член через ткань брюк. Не успеешь опомниться, как уже будешь наслаждаться его жаркими поцелуями и напористыми ласками.

Девушка, любящая секс, должна знать, как возбудить мужчин, и умело пользоваться этими знаниями. Применяя способы соблазнения, ты всегда будешь обеспечена яркими и сладостными оргазмами. Обольщать мужчину – это приятное занятие, потому что настраивает обоих на возбуждающие мысли о безумном сексе.