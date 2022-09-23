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Мужчины
September 21

Как возбудить парня? Эффективные способы соблазнить любого

Чем больше страсти, тем жарче секс. Но что делать, если парень слегка остыл и больше не заводится с пол оборота? Не переживай – это нормально. Со временем огонь желания может начать угасать, главное – не дать ему затухнуть полностью. А в идеале – нужно сделать так, чтобы огонь запылал с новой силой. И тебе это удастся, если будешь придерживаться важных правил.

Как соблазнить парня?

Мужчины очень неприхотливы в плане секса – по крайней мере, большинство. Так что ничего особенно сложного делать не придется.

Но сначала тебе нужно узнать и запомнить, что возбуждает парней сильнее всего:

  • красивое женское тело;
  • томный голос;
  • плавные движения;
  • намеки на секс;
  • откровенные разговоры;
  • сексуальные умения;
  • инициативность в постели.

Скука в сексе – это всегда плохо. Твоя главная задача – устранить однообразие. Ваши отношения станут значительно крепче и доверительнее, как только ты внесешь в интим новые возбуждающие приемы.

А высший пилотаж – это возбудить парня еще до того, как дело дойдет до постели. Даже одно вовремя сказанное слово может настроить его на сексуальный лад – и тогда последующая близость будет безумно горячей.

ЧИТАЙ: КАК ВЫГЛЯДЕТЬ СЕКСУАЛЬНО!

Как возбудить мужчину словами?

Практически все парни любят получать комплименты. Здесь важно обойтись без явных преувеличений. Допустим, у твоего парня небольшой член. Как сделать комплимент? Очень просто – с восхищением в голосе скажи, какой он твердый и как ты жаждешь ощутить его внутри себя.

Возбуждающие слова – примеры:

  • У тебя такое сексуальное тело!
  • Обожаю твой член – хочу ощутить его у себя во рту.
  • Накажешь сегодня свою плохую девочку?
  • Этой ночью я исполню любые твои желания…
  • Я вся теку, когда представляю, как ты входишь в меня.
  • На мне красивые ажурные трусики. Хочешь стянуть их?
  • Я думаю только о том, как оказаться с тобой в постели.

Не бойся говорить пошлые и откровенные вещи. Описывай в подробностях ласки, которые будешь ему дарить. Говори, как хорош твой парень в постели – какой он ненасытный и сексуальный. А чтобы совсем свести его с ума, добавь, что он лучший любовник на земле.

Эротические фантазии

Еще эффективный способ распалить партнера перед сексом – поделиться своими потаенными развратными мечтами. Раздразнить мужчину словами предельно просто – произноси фразы приглушенным сексуальным голосом и смотри на него игривым взглядом. Смакуй все детали – даже самые, казалось бы, незначительные.

Прекрасно, если сможешь описать свою фантазию в форме короткого пошлого рассказа. Парень должен ясно представить все то, что ты описываешь. Можешь показывать на себе или на нем те виды ласк, которые тебя безумно заводят. А потом попроси партнера рассказать о его распутных фантазиях.

Не забрасывай парня длинными вопросами. Слушай внимательно и демонстрируй заинтересованность. А потом смело предлагай воплотить ваши эротические фантазии в жизнь – причем немедленно. Вряд ли мужчина откажется от такого приятного предложения. Можно растянуть эту игру – например, исполнять желания друг друга только один раз в неделю.

Как заести парня во время поцелуя

Как завести парня минетом?

Оральный секс – стопроцентный способ возбудить мужчину. Когда твои губы окажутся на головке члена, его мысли будут направлены только в одну сторону – поскорее овладеть тобой с неистовой страстью. Но оральным сексом нужно заниматься с душой – если будешь показывать брезгливость, парень точно не расслабится и не заведется.

Как делать минет:

  • использовать съедобный лубрикант (слюны обычно не хватает);
  • ласкать языком не только половой член, но и мошонку;
  • помогать себе рукой – сжимать ствол пениса, гладить яички, проводить
  • пальцами по промежности;
  • заглатывать по возможности глубоко;
  • причмокивать и издавать сексуальные звуки.

Помни, что главная эрогенная зона у мужчин – это головка члена. Прикасайся к ней кончиком языка, облизывай и всасывай нежно губами. Замечательно, если у тебя есть секс-игрушки. Партнер воспарит на небеса сексуального экстаза, если проведешь вибропулей или вибратором по головке.

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ: КАК ДЕЛАТЬ МИНЕТ

Парень должен видеть, что ты тоже кайфуешь от процесса. Ты должна постараться возбудить парня поведением прямо во время минета. Можно изгибаться, постанывать, смотреть партнеру в глаза. Не старайся закончить быстрее – растягивай удовольствие. Если хочешь поскорее заняться обычным сексом – скажи: «Ты безумно меня заводишь. Хочу, чтобы ты вошел в меня!»

Как возбудить парня поведением

Как соблазнить мужчину стриптизом?

От лицезрения обнаженного женского тела у всех парней мгновенно поднимается настроение – и не только. Подготовься к роскошному стриптизу – удиви его и заставь восхищаться собой. Твой обольстительный танец станет заменой прелюдии – и после стриптиза вы сразу сможете перейти к страстному соитию.

Чтобы все получилось идеально, заранее подбери эффектное нижнее белье. Лучше всего приобрести новый комплект – в секс-шопах можно найти множество шикарных моделей эротического белья. Хочешь перчинки? Тогда выбери трусики или боди с прорезью, которые не надо снимать даже во время секса.

Как организовать домашний стриптиз:

  • устрой парню романтический ужин;
  • поставь красивую нежную музыку;
  • приглуши свет в комнате;
  • попроси его расслабиться;
  • медленно танцуй, постепенно избавляясь от одежды.

Женщина, которая не стесняется своего тела, всегда привлекательна для мужчин. Забудь о комплексах и отдайся музыке. Двигайся плавно и эротично. Примерно на середине танца подойди к парню и проведи рукой по его члену. Присядь на колени, обними и поцелуй. Затем поднимись и продолжай танцевать.

Как распалить парня в постели?

Чтобы секс не превратился в рутину, нужно пробовать новые приемы и виды эротической стимуляции. Недостаточно просто поднять у парня член, надо еще сделать так, чтобы эрекция длилась долго, а само соитие закончилось твоим бурным оргазмом. Ведь именно твое удовольствие – это главная цель, не так ли?

Эротический массаж

Начни с простого – сделай партнеру приятный массаж! Сначала пусть это будут невинные поглаживания спины и плеч. Когда парень расслабится, попроси его перевернуться на спину. Увлажни руки массажным маслом или интимной смазкой и приступай к интимным ласкам – гладь половой член, мошонку и промежность.

Подключай губы и язык! Но не переходи сразу к минету. Целуй тело парня – грудь, соски, живот. А в это время пальчиками ласкай половой член – мягко и нежно. От легких прикосновений его возбуждение начнет быстро расти. К моменту, когда перейдешь к напористым ласкам, парень уже не сможет сдерживать стоны. Не жалей смазки – член должен быть влажным, тогда партнер испытает больше яркого наслаждения.

Ролевая игра

Это вариант для смелых и активных пар. Сюжет ролевой игры стоит продумать заранее, чтобы в ответственный момент не отвлекаться на рассуждения. Необязательно устраивать мужчине сюрприз – можно заранее поинтересоваться, какие женские образы вызывают у него острый интерес.

Варианты ролей:

  • преподаватель и студентка;
  • преступник и жертва;
  • преступник и девушка-полицейский;
  • начальник и подчиненная;
  • сантехник и хозяйка дома;
  • пациент и медсестра;
  • клиент и ночная бабочка.

Хочешь максимальной реалистичности? Зайти на сайт секс-шопа и выбери подходящие костюмы для ролевых игр. Если жалко денег, просто подбери соответствующую одежду из своего гардероба. Даже если в образе предстанешь только ты, игра все равно доставит обоим массу удовольствия.

Для ролевых развлечений в стиле пет плей понадобятся дополнительные атрибуты. Суть таких игр заключается в том, что один из партнеров примеряет на себя образ животного. Вжиться в роль помогут пушистые ушки на ободке. А еще стоит использовать анальную пробку с меховым хвостиком.

БДСМ

Если у мужчины есть склонности к доминированию или подчинению в постели, то ты легко его заведешь, предложив секс в стиле садо-мазо. Главное – не ошибиться с распределением ролей. Поинтересуйся у парня, вызывают ли у него сексуальное желание мысли об унижениях и боли. Если партнер жаждет подчиняться, значит, ему идеально подходит роль секс-раба.

Понять, что мужчина прирожденный доминант, тоже несложно. Обычно в постели твой парень демонстрирует власть, хватает тебя за волосы во время минета, действует жестко и напористо? Если все так, значит, он сможет филигранно исполнить роль строгого и властного хозяина в БДСМ-игре.

Как быстро возбудить мужчину-раба:

  • связать с помощью веревок или сцепить руки наручниками;
  • выпороть – плеткой, стеком или другим девайсом для безопасной порки;
  • заставить выполнять приказы с сексуальным уклоном;
  • не разрешать кончать в течение определенного времени;
  • унижать – плевками в рот, пощечинами, шлепками по ягодицам;
  • осуществить анальное проникновение с помощью страпона.

Чтобы завести мужчину-доминанта, тебе нужно просто демонстрировать покорность. Скажи ему, что готова выполнить каждое его пожелание. Умоляй его прикасаться к любым эрогенным точкам на твоем теле. Говори, что жаждешь быть его рабыней. Но, конечно, это все нужно делать только в том случае, если тебе самой хочется.

Какие девайсы использовать:

  • флоггер, плетка – для качественной порки;
  • наручники, набор для бондажа – для жесткой фиксации тела;
  • кляп для рта – чтобы лишить возможности говорить;
  • повязка на глаза – для создания нужной атмосферы;
  • пуховка для щекотания – для легких пыток;
  • электростимулятор – для жесткого воздействия током;
  • секс-игрушки больших размеров – для фистинга.

Перед БДСМ-сессией следует придумать стоп-слово – звучное и короткое. Его произнесет тот, кому достанется роль раба, если вдруг почувствует страх или слишком сильную боль. Перед игрой обсудите все нюансы – каждый должен озвучить секс-приемы, которые считает недопустимыми.

Позиции для жаркого секса

От выбора позы зависит степень наслаждения обоих партнеров. Сильный пол обожает наблюдать за тем, как напряженный член входит в соблазнительное тело партнерши. Так что логично предположить, что если выберешь позу догги-стайл, точно не ошибешься. Тебе даже не надо думать, как привлечь внимание парня – просто опустись перед ним на колени и повернись попкой.

Мужчин возбуждают позы:

  • догги-стайл – девушка опирается на локти и колени, а партнер пристраивается позади;
  • миссионерская поза с высоко поднятыми ногами – девушка лежит на спине, парень находится сверху;
  • стоя у стола – партнерша опускается грудью на стол, а мужчина стоит позади и придерживает ее за ягодицы;
  • наездница – партнер ложится на спину, девушка садится сверху и активно двигает бедрами;
  • 69 – партнеры располагаются валетом и одновременно ласкают друг друга орально.

Чтобы завести мужчину непосредственно во время секса, ты должна двигаться и издавать звуки наслаждения. К слову, это поможет тебе самой раскрепоститься и испытать больше удовольствия от интимной близости. Можешь не просто стонать, но и описывать свои ощущения – говори, как тебе хорошо, проси не останавливаться.

Возбуждающие средства

Случается, что у мужчины никак не получается завестись – может быть, он в плохом настроении, устал или слишком понервничал на работе. Но и в этом случае есть способ настроить партнера на умопомрачительный секс. Тебе понадобится лубрикант с эффектом возбуждения. Купить такой можно в любом интим-магазине.

В самом начале прелюдии нанеси немного смазки на гениталии партнера – головку и ствол полового члена. Хочешь сама испытать максимум кайфа от близости? Тогда не забудь нанести лубрикант на клитор. Через несколько минут кровь начнет приливать к интимной зоне – и чувствительность эрогенных точек повысится.

Девайсы для возбуждения

Многие пары пользуются кольцами для эрекции, потому что это недорого, быстро и удобно. Девайс нужно аккуратно надеть на половой член и закрепить у основания ствола. Кольцо пережмет кровеносные сосуды, и пенис начнет расти буквально на глазах. Член станет и длиннее, и толще, а еще – укрепится эрекция. Мужчина при этом испытает массу приятных ощущений. А если хочешь, чтобы парень долго не кончал, используй кольцо с петелькой для яичек.

Еще удобный способ возбудить парня перед сексом – использовать гидропомпу. Пригласи партнера принять ванну и захвати с собой эту компактную штучку. Когда половой член окажется под водой, надень на него помпу и несколько раз надави по направлению к лобку. Парень почувствует мощный прилив сексуального возбуждения за счет притока крови к половой зоне.

Как возбудить парня по переписке?

Теперь ты знаешь, как завести партнера, когда находишься рядом. А если он далеко? Это не проблема – разогреть парня можно и без личного присутствия – через телефон или интернет. Но сразу возникает вопрос – стоит ли отправлять свои обнаженные фотографии? Не рискуй. Если вдруг расстанешься с парнем, то можешь стать жертвой шантажа.

Конечно, самый простой способ завести мужчину через личные сообщения – показать ему себя во всей красе. Есть отличный вариант – сфотографируйся ню таким способом, чтобы не было видно лица. А еще лучше – сделай несколько снимков с разными частями тела. Тогда даже в случае расставания ты ничем не рискуешь.

Распалить мужчину на расстоянии можно и просто текстовыми сообщениями. Лучше не использовать социальные сети – переписку могут вскрыть. А вот смс-ки – более надежный вариант. Пиши о том, как сильно ждешь встречи. Описывай в деталях вашу предстоящую ночь любви. Подзадоривай пошлыми комплиментами.

Что возбуждает мужчин мгновенно?

Не хочешь практиковаться в соблазнении? Жаждешь заполучить парня здесь и сейчас? Тогда отбрось смущение и прямо скажи мужчине, что мечтаешь оказаться с ним в постели. Не намекай, а говори так, словно он уже в твоей власти.

Чтобы повысить шансы на успех, используй хитрости:

  • прикасайся к парню пальчиками;
  • говори нежным голосом с нотками хрипотцы;
  • мягко улыбайся;
  • смотри на его глаза и губы;
  • предложи удобное место для секса.

Если нужно быстро завести парня по переписке, действуй примерно так же – отправь эффектное фото своего полуобнаженного тела и дополни снимок сообщением с предложением заняться сексом немедленно. С огромной долей вероятности, мужчина пойдет навстречу – и уже этим вечером ты окажешься в его объятиях.

И самый простой вариант – начни приставать первой. Нежно обними, прижмись всем телом, произнеси приглушенным голосом возбуждающие слова. Прикоснись губами к его губам, потом опустись ниже, приласкай половой член через ткань брюк. Не успеешь опомниться, как уже будешь наслаждаться его жаркими поцелуями и напористыми ласками.

Девушка, любящая секс, должна знать, как возбудить мужчин, и умело пользоваться этими знаниями. Применяя способы соблазнения, ты всегда будешь обеспечена яркими и сладостными оргазмами. Обольщать мужчину – это приятное занятие, потому что настраивает обоих на возбуждающие мысли о безумном сексе.

#соблазнение#мужчины#возбуждение
Настя Воронина
September 21, 10:53
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