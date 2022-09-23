Как возбудить парня? Эффективные способы соблазнить любого
Чем больше страсти, тем жарче секс. Но что делать, если парень слегка остыл и больше не заводится с пол оборота? Не переживай – это нормально. Со временем огонь желания может начать угасать, главное – не дать ему затухнуть полностью. А в идеале – нужно сделать так, чтобы огонь запылал с новой силой. И тебе это удастся, если будешь придерживаться важных правил.
Как соблазнить парня?
Мужчины очень неприхотливы в плане секса – по крайней мере, большинство. Так что ничего особенно сложного делать не придется.
Но сначала тебе нужно узнать и запомнить, что возбуждает парней сильнее всего:
Скука в сексе – это всегда плохо. Твоя главная задача – устранить однообразие. Ваши отношения станут значительно крепче и доверительнее, как только ты внесешь в интим новые возбуждающие приемы.
А высший пилотаж – это возбудить парня еще до того, как дело дойдет до постели. Даже одно вовремя сказанное слово может настроить его на сексуальный лад – и тогда последующая близость будет безумно горячей.
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Как возбудить мужчину словами?
Практически все парни любят получать комплименты. Здесь важно обойтись без явных преувеличений. Допустим, у твоего парня небольшой член. Как сделать комплимент? Очень просто – с восхищением в голосе скажи, какой он твердый и как ты жаждешь ощутить его внутри себя.
- У тебя такое сексуальное тело!
- Обожаю твой член – хочу ощутить его у себя во рту.
- Накажешь сегодня свою плохую девочку?
- Этой ночью я исполню любые твои желания…
- Я вся теку, когда представляю, как ты входишь в меня.
- На мне красивые ажурные трусики. Хочешь стянуть их?
- Я думаю только о том, как оказаться с тобой в постели.
Не бойся говорить пошлые и откровенные вещи. Описывай в подробностях ласки, которые будешь ему дарить. Говори, как хорош твой парень в постели – какой он ненасытный и сексуальный. А чтобы совсем свести его с ума, добавь, что он лучший любовник на земле.
Эротические фантазии
Еще эффективный способ распалить партнера перед сексом – поделиться своими потаенными развратными мечтами. Раздразнить мужчину словами предельно просто – произноси фразы приглушенным сексуальным голосом и смотри на него игривым взглядом. Смакуй все детали – даже самые, казалось бы, незначительные.
Прекрасно, если сможешь описать свою фантазию в форме короткого пошлого рассказа. Парень должен ясно представить все то, что ты описываешь. Можешь показывать на себе или на нем те виды ласк, которые тебя безумно заводят. А потом попроси партнера рассказать о его распутных фантазиях.
Не забрасывай парня длинными вопросами. Слушай внимательно и демонстрируй заинтересованность. А потом смело предлагай воплотить ваши эротические фантазии в жизнь – причем немедленно. Вряд ли мужчина откажется от такого приятного предложения. Можно растянуть эту игру – например, исполнять желания друг друга только один раз в неделю.
Как завести парня минетом?
Оральный секс – стопроцентный способ возбудить мужчину. Когда твои губы окажутся на головке члена, его мысли будут направлены только в одну сторону – поскорее овладеть тобой с неистовой страстью. Но оральным сексом нужно заниматься с душой – если будешь показывать брезгливость, парень точно не расслабится и не заведется.
Помни, что главная эрогенная зона у мужчин – это головка члена. Прикасайся к ней кончиком языка, облизывай и всасывай нежно губами. Замечательно, если у тебя есть секс-игрушки. Партнер воспарит на небеса сексуального экстаза, если проведешь вибропулей или вибратором по головке.
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ: КАК ДЕЛАТЬ МИНЕТ
Парень должен видеть, что ты тоже кайфуешь от процесса. Ты должна постараться возбудить парня поведением прямо во время минета. Можно изгибаться, постанывать, смотреть партнеру в глаза. Не старайся закончить быстрее – растягивай удовольствие. Если хочешь поскорее заняться обычным сексом – скажи: «Ты безумно меня заводишь. Хочу, чтобы ты вошел в меня!»
Как соблазнить мужчину стриптизом?
От лицезрения обнаженного женского тела у всех парней мгновенно поднимается настроение – и не только. Подготовься к роскошному стриптизу – удиви его и заставь восхищаться собой. Твой обольстительный танец станет заменой прелюдии – и после стриптиза вы сразу сможете перейти к страстному соитию.
Чтобы все получилось идеально, заранее подбери эффектное нижнее белье. Лучше всего приобрести новый комплект – в секс-шопах можно найти множество шикарных моделей эротического белья. Хочешь перчинки? Тогда выбери трусики или боди с прорезью, которые не надо снимать даже во время секса.
Женщина, которая не стесняется своего тела, всегда привлекательна для мужчин. Забудь о комплексах и отдайся музыке. Двигайся плавно и эротично. Примерно на середине танца подойди к парню и проведи рукой по его члену. Присядь на колени, обними и поцелуй. Затем поднимись и продолжай танцевать.
Как распалить парня в постели?
Чтобы секс не превратился в рутину, нужно пробовать новые приемы и виды эротической стимуляции. Недостаточно просто поднять у парня член, надо еще сделать так, чтобы эрекция длилась долго, а само соитие закончилось твоим бурным оргазмом. Ведь именно твое удовольствие – это главная цель, не так ли?
Эротический массаж
Начни с простого – сделай партнеру приятный массаж! Сначала пусть это будут невинные поглаживания спины и плеч. Когда парень расслабится, попроси его перевернуться на спину. Увлажни руки массажным маслом или интимной смазкой и приступай к интимным ласкам – гладь половой член, мошонку и промежность.
Подключай губы и язык! Но не переходи сразу к минету. Целуй тело парня – грудь, соски, живот. А в это время пальчиками ласкай половой член – мягко и нежно. От легких прикосновений его возбуждение начнет быстро расти. К моменту, когда перейдешь к напористым ласкам, парень уже не сможет сдерживать стоны. Не жалей смазки – член должен быть влажным, тогда партнер испытает больше яркого наслаждения.
Ролевая игра
Это вариант для смелых и активных пар. Сюжет ролевой игры стоит продумать заранее, чтобы в ответственный момент не отвлекаться на рассуждения. Необязательно устраивать мужчине сюрприз – можно заранее поинтересоваться, какие женские образы вызывают у него острый интерес.
Хочешь максимальной реалистичности? Зайти на сайт секс-шопа и выбери подходящие костюмы для ролевых игр. Если жалко денег, просто подбери соответствующую одежду из своего гардероба. Даже если в образе предстанешь только ты, игра все равно доставит обоим массу удовольствия.
Для ролевых развлечений в стиле пет плей понадобятся дополнительные атрибуты. Суть таких игр заключается в том, что один из партнеров примеряет на себя образ животного. Вжиться в роль помогут пушистые ушки на ободке. А еще стоит использовать анальную пробку с меховым хвостиком.
БДСМ
Если у мужчины есть склонности к доминированию или подчинению в постели, то ты легко его заведешь, предложив секс в стиле садо-мазо. Главное – не ошибиться с распределением ролей. Поинтересуйся у парня, вызывают ли у него сексуальное желание мысли об унижениях и боли. Если партнер жаждет подчиняться, значит, ему идеально подходит роль секс-раба.
Понять, что мужчина прирожденный доминант, тоже несложно. Обычно в постели твой парень демонстрирует власть, хватает тебя за волосы во время минета, действует жестко и напористо? Если все так, значит, он сможет филигранно исполнить роль строгого и властного хозяина в БДСМ-игре.
Как быстро возбудить мужчину-раба:
- связать с помощью веревок или сцепить руки наручниками;
- выпороть – плеткой, стеком или другим девайсом для безопасной порки;
- заставить выполнять приказы с сексуальным уклоном;
- не разрешать кончать в течение определенного времени;
- унижать – плевками в рот, пощечинами, шлепками по ягодицам;
- осуществить анальное проникновение с помощью страпона.
Чтобы завести мужчину-доминанта, тебе нужно просто демонстрировать покорность. Скажи ему, что готова выполнить каждое его пожелание. Умоляй его прикасаться к любым эрогенным точкам на твоем теле. Говори, что жаждешь быть его рабыней. Но, конечно, это все нужно делать только в том случае, если тебе самой хочется.
- флоггер, плетка – для качественной порки;
- наручники, набор для бондажа – для жесткой фиксации тела;
- кляп для рта – чтобы лишить возможности говорить;
- повязка на глаза – для создания нужной атмосферы;
- пуховка для щекотания – для легких пыток;
- электростимулятор – для жесткого воздействия током;
- секс-игрушки больших размеров – для фистинга.
Перед БДСМ-сессией следует придумать стоп-слово – звучное и короткое. Его произнесет тот, кому достанется роль раба, если вдруг почувствует страх или слишком сильную боль. Перед игрой обсудите все нюансы – каждый должен озвучить секс-приемы, которые считает недопустимыми.
Позиции для жаркого секса
От выбора позы зависит степень наслаждения обоих партнеров. Сильный пол обожает наблюдать за тем, как напряженный член входит в соблазнительное тело партнерши. Так что логично предположить, что если выберешь позу догги-стайл, точно не ошибешься. Тебе даже не надо думать, как привлечь внимание парня – просто опустись перед ним на колени и повернись попкой.
- догги-стайл – девушка опирается на локти и колени, а партнер пристраивается позади;
- миссионерская поза с высоко поднятыми ногами – девушка лежит на спине, парень находится сверху;
- стоя у стола – партнерша опускается грудью на стол, а мужчина стоит позади и придерживает ее за ягодицы;
- наездница – партнер ложится на спину, девушка садится сверху и активно двигает бедрами;
- 69 – партнеры располагаются валетом и одновременно ласкают друг друга орально.
Чтобы завести мужчину непосредственно во время секса, ты должна двигаться и издавать звуки наслаждения. К слову, это поможет тебе самой раскрепоститься и испытать больше удовольствия от интимной близости. Можешь не просто стонать, но и описывать свои ощущения – говори, как тебе хорошо, проси не останавливаться.
Возбуждающие средства
Случается, что у мужчины никак не получается завестись – может быть, он в плохом настроении, устал или слишком понервничал на работе. Но и в этом случае есть способ настроить партнера на умопомрачительный секс. Тебе понадобится лубрикант с эффектом возбуждения. Купить такой можно в любом интим-магазине.
В самом начале прелюдии нанеси немного смазки на гениталии партнера – головку и ствол полового члена. Хочешь сама испытать максимум кайфа от близости? Тогда не забудь нанести лубрикант на клитор. Через несколько минут кровь начнет приливать к интимной зоне – и чувствительность эрогенных точек повысится.
Девайсы для возбуждения
Многие пары пользуются кольцами для эрекции, потому что это недорого, быстро и удобно. Девайс нужно аккуратно надеть на половой член и закрепить у основания ствола. Кольцо пережмет кровеносные сосуды, и пенис начнет расти буквально на глазах. Член станет и длиннее, и толще, а еще – укрепится эрекция. Мужчина при этом испытает массу приятных ощущений. А если хочешь, чтобы парень долго не кончал, используй кольцо с петелькой для яичек.
Еще удобный способ возбудить парня перед сексом – использовать гидропомпу. Пригласи партнера принять ванну и захвати с собой эту компактную штучку. Когда половой член окажется под водой, надень на него помпу и несколько раз надави по направлению к лобку. Парень почувствует мощный прилив сексуального возбуждения за счет притока крови к половой зоне.
Как возбудить парня по переписке?
Теперь ты знаешь, как завести партнера, когда находишься рядом. А если он далеко? Это не проблема – разогреть парня можно и без личного присутствия – через телефон или интернет. Но сразу возникает вопрос – стоит ли отправлять свои обнаженные фотографии? Не рискуй. Если вдруг расстанешься с парнем, то можешь стать жертвой шантажа.
Конечно, самый простой способ завести мужчину через личные сообщения – показать ему себя во всей красе. Есть отличный вариант – сфотографируйся ню таким способом, чтобы не было видно лица. А еще лучше – сделай несколько снимков с разными частями тела. Тогда даже в случае расставания ты ничем не рискуешь.
Распалить мужчину на расстоянии можно и просто текстовыми сообщениями. Лучше не использовать социальные сети – переписку могут вскрыть. А вот смс-ки – более надежный вариант. Пиши о том, как сильно ждешь встречи. Описывай в деталях вашу предстоящую ночь любви. Подзадоривай пошлыми комплиментами.
Что возбуждает мужчин мгновенно?
Не хочешь практиковаться в соблазнении? Жаждешь заполучить парня здесь и сейчас? Тогда отбрось смущение и прямо скажи мужчине, что мечтаешь оказаться с ним в постели. Не намекай, а говори так, словно он уже в твоей власти.
Если нужно быстро завести парня по переписке, действуй примерно так же – отправь эффектное фото своего полуобнаженного тела и дополни снимок сообщением с предложением заняться сексом немедленно. С огромной долей вероятности, мужчина пойдет навстречу – и уже этим вечером ты окажешься в его объятиях.
И самый простой вариант – начни приставать первой. Нежно обними, прижмись всем телом, произнеси приглушенным голосом возбуждающие слова. Прикоснись губами к его губам, потом опустись ниже, приласкай половой член через ткань брюк. Не успеешь опомниться, как уже будешь наслаждаться его жаркими поцелуями и напористыми ласками.
Девушка, любящая секс, должна знать, как возбудить мужчин, и умело пользоваться этими знаниями. Применяя способы соблазнения, ты всегда будешь обеспечена яркими и сладостными оргазмами. Обольщать мужчину – это приятное занятие, потому что настраивает обоих на возбуждающие мысли о безумном сексе.