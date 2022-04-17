В раннем возрасте ребенок трогает себя во всех местах и даже в интимных. Это приносит определенные приятные ощущения, иногда радость и спокойствие. В более позднем возрасте взрослые за такие «экскурсии» по телу начинают наказывать детей, стращать, внушать отвращение, стыд, развивая комплексы.

Когда человек взрослеет, ему уже не кажется это чем-то сильно постыдным и исследования получения удовольствия продолжаются, но, в обществе мастурбация до сих пор считается чем-то «грязным», поэтому об этом принято молчать.

Иногда можно сломать психику негативным отношением сексу со стороны взрослых.

Некоторые девушки даже во взрослом возрасте боятся мастурбировать, опираясь на все те же предрассудки и годами приобретенные комплексы. Однако гинекологи, сексологи и даже обычные психологи не видят ничего плохого в мастурбации и даже считают ее полезной.

Хотя это не более чем один из многих способов как избавиться от сексуального желания девушке. Кстати далеко не единственный, альтернативные варианты перечислены в низу страницы.

Зачем нужна мастурбация

Огромная польза для женщины:

Мастурбируя, девушка узнает свои эрогенные зоны, учится расслабляться в сексе и получать удовольствие от прикосновений, тем самым она раскрепощается, начинает принимать себя и любить такой, какая она есть, что несомненно сказывается и на сексе с партнером. Мастурбирующие девушки более раскованы в сексе, они знают чего хотят и могут показать это партнеру; Секс без парня повышает настроение, ведь при оргазме вырабатывается серотонин – гормон счастья; Мастурбация снимает нервное, психическое, умственное и физическое напряжение;4. Научно доказано, что мастурбация, так же как и секс, обладает болеутоляющим эффектом.

Возможный вред мастурбации:

При несоблюдении правил гигиены или некачественном мытье секс-игрушек, можно вызвать нарушения микрофлоры влагалища или занести инфекцию. Частая и регулярная мастурбация может вызвать проблемы с достижением оргазма при обычном половом акте с партнером.

Если научиться мастурбировать девочке соблюдая умеренность и правила гигиены, можно забыть о негативных сторонах мастурбации совсем!

ЧИТАЙ ТАКЖЕ:

Как дрочить девушке самой себе

Достаточно найти место, где никто и ничего не будет отвлекать от получения удовольствия. Стоит расслабиться и настроиться на получение приятных ощущений. Неплохо включить расслабляющую музыку, посмотреть эротические фильмы, стимулирующие фантазию, отвлечься от повседневных проблем и посторонних мыслей.

Начиная себя ласкать (не обязательно сразу между ног), важно обращать внимание на те места, прикосновения к которым дарят большее наслаждение. Спускаясь рукой вниз живота, важно не торопиться. Можно погладить область вокруг половых губ, внутреннюю часть бедра. Ласкать себя, наслаждаясь приятными ощущениями, которые возбуждают еще больше.

Когда наконец захочется начать ласкать клитор, важно смочить палец слюной или какой-либо смазкой, например, лубрикантом – так прикосновения к клитору доставят максимум наслаждения.

Постепенно, лаская клитор, можно определить темп и определенные действия, которые доставляют больше удовольствия.

З способы мастурбации для девушек

1. Клиторальный оргазм при мастурбации самый распространенный.

Лишь 20% представительниц прекрасного пола могут испытывать вагинальный оргазм, тогда как клиторальный испытывают 60%. Внешняя стимуляция клитора при самоудовлетворении проще и доступнее.

Можно ласкать себя пальцами вверх и вниз, надавливать на область клитора ладонью, можно взять душ и направить струю теплой воды в эту область, что тоже доставит массу приятных ощущений.

Также существуют специальные приспособления для ласк клитора, например, массажеры, вибраторы или вакуумно-волновые приспособления типа сатисфаера.

2. Вагинальный оргазм достигается в основном при стимуляции точки G.

Стимулировать, при определенной сноровке, можно пальцами, но удобнее все же секс-игрушками типа фалоимитаторов и вибраторов.

3. Анальный оргазм.

В районе ануса находится гораздо больше нервных окончаний, чем во влагалище, главное научиться воздействовать на них правильно, тогда оргазм не заставит себя долго ждать.

Например, так называемая точка "К" находится в анусе, напротив точки G. Она не всегда поддается стимуляции даже при анальном сексе, если эта область «не разбужена», но при мастурбации есть все шансы ее найти и «разбудить».

Также анальная стимуляция, через тонкую стенку, воздействует на эрогенные точки, находящиеся во влагалище. Естественно, стимулировать волшебные точки в анусе придется с помощью специальных секс-игрушек для анального секса.

Как мастурбировать девушке

Но можно получить оргазм и от стимуляции сфинктера пальцами. Мышцы сфинктера очень чувствительны и даже простое надавливание и ощущение расширения способны доставить наслаждение.

Мастурбация способна доставить массу удовольствия не только при занятии ей наедине с собой, но и в сексе с партнером!

Мужчинам нравится смотреть, как женщина ласкает сама себя, а женщина при этом расслабляется, раскрепощается, повышается доверие в паре, что делает секс еще чудеснее.

Как часто нужно мастурбировать?

Каждый организм индивидуален и имеет свои личные особенности и требования. Есть люди, которые могут заниматься сексом 1-2 раза в месяц, чтобы удовлетворить сексуальное желание. А другим нужно несколько раз в день заниматься сексом, чтобы доставить себе удовольствие.

Поэтому, как часто можно мастурбировать. Зависит от женского либидо и возбуждения.

Лучшие техники мастурбации для девочек

Можно бесконечно продолжать перечислять варианты как сделать себе приятно если нет парня кончить девушке без парня, но каждый из них это не более чем временное решение проблемы!

Безусловно можно даже испытать оргазм благодаря женской мастурбации.

Но для девушки которая доставляет сама себе удовольствие не получать оргазм аналогичный как во время секса с мужчиной!

В любом случае девушка испытывает оргазм который на 100% удовлетворит все интимные желания только от секса с парнем. Можно дрочить девушке как угодно хоть 100 раз в день, но ничто заменит организму натуральное занятие любовью.

В случае если хочется секса, но нет парня с которым состоишь в отношениях, есть альтернативные решения!

Естественно мужчины которые знакомы с тобой в личной жизни для этого не подходят, если не хочешь завтра сделать Ваш интим достоянием гласности твоего города.

Советую прочитать как найти парня для секса на один раз без риска для личной репутации!